疫情中搶錢！寇乃馨直播拚2億業績 上海封城老公瘦13kg

上海是大陸演藝圈重鎮，近來疫情緊張封城控管，不少大明星如劉嘉玲、彭于晏都被困在當地，明星夫妻檔寇乃馨、黃國倫也因封城動彈不得，4日在臉書秀出兩人居家隔離的照片，小倆口苦中作樂直播帶貨，黃國倫意外被網友發現消瘦許多，寇乃馨也留言證實老公整整瘦了13公斤，讓網友驚呼不已。





我是廣告 請繼續往下閱讀

寇乃馨、黃國倫近年來將事業重心移往大陸，除了上陸綜節目、作商演外，最夯的直播商業，已成了寇乃馨的主力，她在大陸淘寶直播業務興隆，最高業績一場直播可創下近1000萬台幣。目前雖不得已在上海隔離，但她4日在臉書仍樂觀發文「上海浦西分區封控的第三天，謝主～我們在緊張氛圍中仍…有活能幹，有事能忙，有人能陪，有恩典能數算不完！」





黃國倫也感受到愛妻的樂觀，同天發文：「最近的生活一直在隔離狀態。」他發揮幽默性格，笑說：「但可以直播、上網…世界還是無比遼闊啊！很榮幸可以當超級明星主播乃馨的助播…雖然沒有錢。」婦唱夫隨，樂天又搞笑。





▲寇乃馨(右)和黃國倫隔離仍不忘做直播帶貨，去年她最夯的時候業績破2億。翻攝寇乃馨臉書

不過，直播生意雖有利可圖沒有外界想像中的輕鬆，之前寇乃馨和黃國倫返台，在旅館隔離時，寇乃馨當主播、黃國倫幕後搞燈光擺設商品，照樣工作，而一年下來直播搞了近300場，幾乎是全年無休。工作重點放在大陸後，夫妻在兩岸當空中飛人，幾乎是把飛機當計程車，但是疫情蔓延後，又增加了隔離成本。





黃國倫對隔離生活自有一套樂天哲學，因為他平常不愛出門，愛窩在家中拿把吉他創作，只是前些時候隔離影響胃口，最近竟瘦了13公斤，寇乃馨4日回覆好友胡曉菁留言，證實老公瘦了13公斤，而寇乃馨自己去年一整年沒回台灣，媒體報導她高峰時曾在淘寶每月直播25場，營業額逾2億台幣，只是長期下來健康亮紅燈，尤其是嗓子啞到失聲被醫生警告，但她比起老公更樂觀積極，PO夫妻合照，不忘強調「隔離時代隔不了宅經濟」。



