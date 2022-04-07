2022日本出境有望【大阪住宿推薦】關西自由行心齋橋、梅田、難波、天王寺通通都有！

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大阪是日本第二大都市，ReadyGo分別以心齋橋、難波、梅田、天王寺介紹最受遊客喜愛住宿，不論是逛街血拼、饕客享美食都可以滿足，地區住宿較平價且直達機場，讓誰都心動～趕緊看看以下精選必住清單吧！
定制飯店（Bespoke Hotel Shinsaibashi）
心齋橋定制飯店的靈感來自大阪這座城市，象徵活潑、街頭文化、年輕和流行，大片木質感傢俱擺設和柔和的打光，營造出都市奢華格調，處處精心設計讓人有種住在美術館中的錯覺。交通臨近長堀橋站，步行即可到心齋橋、道頓崛商圈，飯店附近皆有7-11、全家，臨時需要日用品時都超方便呀~
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心齋橋定制飯店Bespoke Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Booking.com）
房內簡約乾淨，空間不大但五臟俱全，重點是房價平價到讓人驚呼！環境非常安靜外，還附贈早餐咖啡水果等，可以說是大阪鬧區中高CP值的住宿好選擇呦～
心齋橋定制飯店Bespoke Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Booking.com）
心齋橋定制飯店Bespoke Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Booking.com）
地址｜大阪府大阪市中央区南船場2-6-25
電話｜06-4708-3360
橋梁酒店 (The Bridge Hotel Shinsaibashi)
被網友評選為來大阪必住的飯店之一，酒店大門外觀跟店名「橋梁」相呼應，彷彿來到神隱少女裡湯屋前的日式大紅橋，是旅客來橋梁酒店必拍打卡點～除了交通便利鄰近心齋橋站7號出口，酒店內提供百百種服務讓許多遊客都印象深刻。
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大阪心斎橋橋梁酒店The Bridge Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Agoda）
大廳擺滿INADA按摩椅，讓旅客逛街回來直接躺著放鬆休息，每日提供旅客多種活動，包括體驗日本文化、美食等，還有免費的宵夜和酒水，最特別的是屋上庭園，在酒店最頂樓打造日式鳥居供旅客拍照。酒店內設施超齊全，幾乎你想的到的橋梁酒店都幫你準備好了呀～從員工到環境貼心的服務，讓旅客評價、回訪率超高！
大阪心斎橋橋梁酒店The Bridge Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Agoda）
地點｜大阪市中央区西心斎橋1-10-24
電話｜06-4963-6501
大阪難波住宿推薦：
十字飯店 (Cross Hotel Osaka)
來過大阪一定對這間大紅色的X商標有印象，大阪十字飯店在一個宇宙級超好位置，鄰近捷運難波站3分鐘、心齋橋站5分鐘，2分鐘就可以抵達道頓堀商圈，對面還有24hr唐基柯德晚上不怕無聊，美食吃到飽外，逛街逛到腳痠手軟也不怕，轉個彎就立馬回飯店休息了～
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大阪十字飯店Cross Hotel Osaka（圖片來源／Booking.com）
服務人員親切會中文，飯店房內坪數大，超大浴缸體驗出門在外還能舒服泡澡極致享受~難怪會榮獲米其林指南推薦呀！真心大推來大阪必住大阪十字飯店，記得一定要提早預定才有機會囉。
大阪十字飯店Cross Hotel Osaka（圖片來源／Booking.com）
地點｜大阪市中央區心齋橋筋2丁目5番15號
時間｜06-6213-8281免費無線 WiFi
光芒飯店 (Candeo Hotels Osaka Namba)
位於難波的光芒飯店跟其他飯店一樣擁有位於交通便利、鄰近商圈的優點外，更吸引一票人前往最大特點是光芒飯店竟然有一座都市露天空中SPA大浴場！能在大阪城市空中泡湯看夜景真是極致享受啊，你說有誰能不心動啦～房間常被一掃而空記得一要提前下訂呦！
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大阪難波光芒飯店Candeo Hotels Osaka Namba（圖片來源／Agoda）
光芒飯店最近的地鐵是日本橋步行6分鐘、５~10分鐘就抵達固力果跑跑先生，飯店對面有直達機場的巴士對旅客超便利。
大阪難波光芒飯店Candeo Hotels Osaka Namba（圖片來源／Agoda）
地址｜大阪市大阪市中央區東心齋橋2-2-5
時間｜06-6212-2200
大阪梅田住宿推薦：
大阪格蘭比亞大飯店 (Hotel Granvia Osaka)
想快閃大阪的，大阪格蘭比亞大飯店絕對適合你，位在JR大阪站樓上，若在梅田附近逛累了，隨時都可以回飯店休息，也可以去與車站共構的大丸梅田百貨瘋狂掃購後上樓，長久以來都是旅客來大阪梅田的住宿首選。超神交通地理位置，也給考慮想從JR大阪出發京阪神自由行的旅客，住大阪格蘭比亞大飯店很適合呦！
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大阪格蘭比亞大飯店Hotel Granvia Osaka（圖片來源／Agoda）
飯店有提供餐點包括日式、義式與法式料理和輕食快餐店。同時飯店擁有潮流酒吧、兩間休閒酒吧，給你好好沉浸在大阪美妙夜生活中～
大阪格蘭比亞大飯店Hotel Granvia Osaka（圖片來源／Agoda）
地址｜大阪市北区梅田3丁目1番1号(フロント19階)
電話｜06-6344-1235
大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）
想住梅天鬧區的人首選大阪盧費爾蒙特利酒店，圍繞在大丸、阪急、阪神三大百貨等，飯店附近巷子全是美食，讓旅遊行程大大提升逛不完。設施新穎、空間大和平易近人的價格，讓大阪盧費爾蒙特利酒店才開幕四年就累積了大量的人氣。
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大阪盧費爾蒙特利酒店Hotel Monterey Le Frere Osaka（圖片來源／Agoda）
酒店提供大溫泉澡堂，男湯有乾式桑拿、女湯有蒸氣室桑拿，由於澡堂人氣太夯，所以有專人做總量管控，旅客也不用太怕擁擠，逛完街腳超酸就超適合來泡一下～
說到房間，真不得不佩服日本人貼心和智慧，將床架架高讓旅客可以放裝滿戰利品的行李箱而不占空間。
大阪盧費爾蒙特利酒店Hotel Monterey Le Frere Osaka（圖片來源／Agoda）
大阪盧費爾蒙特利酒店Hotel Monterey Le Frere Osaka（圖片來源／Agoda）
地址｜大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目12番8号
電話｜06-6346-7111
大阪天王寺住宿推薦：
大阪天王寺峇里塔飯店 (Hotel Bali Tower Tennoji)
整間充滿著南洋風情，晚上點燈後氣氛更好，近天王寺站北出口約3-4分鐘的大阪天王寺峇里塔飯店很適合親子大小前來，大廳有免費白酒、點心熱情的招待你，還有超過30種備品免費給你挑選。若是帶一家人來就可以考慮入住親子房，分為上下格樓超貼心呀。
大阪天王寺峇里塔飯店-立即體驗日式南洋風
大阪天王寺峇里塔飯店Hotel Bali Tower Tennoji（圖片來源／Agoda）
大阪天王寺峇里塔飯店Hotel Bali Tower Tennoji（圖片來源／Agoda）
飯店四樓遊戲室將大型機台全搬來，太鼓達人、賽車、跳舞機等，給你度過快樂的親子時光，現在有兒童遊戲室的飯店還真少見～隔日可以選擇在飯店頂樓享早餐飽覽大阪市區風景。
大阪天王寺峇里塔飯店Hotel Bali Tower Tennoji（圖片來源／Agoda）
地址｜大阪府大阪市天王寺区悲田院町（ひでんいんちょう）8-1
電話｜+81-6-6774-2631
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原文出處 : ReadyGo 2022日本出境有望【大阪住宿推薦】關西自由行心齋橋、梅田、難波、天王寺通通都有！
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