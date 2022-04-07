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2022日本出境有望【大阪住宿推薦】關西自由行心齋橋、梅田、難波、天王寺通通都有！

2022日本出境有望【大阪住宿推薦】關西自由行心齋橋、梅田、難波、天王寺通通都有！
2022日本出境有望【大阪住宿推薦】關西自由行心齋橋、梅田、難波、天王寺通通都有！

ReadyGo

2022-04-07 17:30:21

大家辛苦共同抗疫的日子裡，逐漸能看見疫情好轉的曙光，各國也開始實行免隔離政策，而每年排行國人出國第一名的日本，近日宣布開放國人學生、商務旅客打滿三劑疫苗後，無須居家隔離政策。渴望已久的出國心情，終於能得到釋放了～快來為未來旅遊日本做計畫吧！ReadyGo整理好大家最愛去的大阪等地區人生必住溫泉、飯店清單，趕緊收藏起來，等能飛的時候手刀下訂吧！

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大阪心齋橋住宿推薦：

大阪是日本第二大都市，ReadyGo分別以心齋橋、難波、梅田、天王寺介紹最受遊客喜愛住宿，不論是逛街血拼、饕客享美食都可以滿足，地區住宿較平價且直達機場，讓誰都心動～趕緊看看以下精選必住清單吧！

定制飯店（Bespoke Hotel Shinsaibashi）

心齋橋定制飯店的靈感來自大阪這座城市，象徵活潑、街頭文化、年輕和流行，大片木質感傢俱擺設和柔和的打光，營造出都市奢華格調，處處精心設計讓人有種住在美術館中的錯覺。交通臨近長堀橋站，步行即可到心齋橋、道頓崛商圈，飯店附近皆有7-11、全家，臨時需要日用品時都超方便呀~

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心齋橋定制飯店（Bespoke Hotel Shinsaibashi）
心齋橋定制飯店（Bespoke Hotel Shinsaibashi）
心齋橋定制飯店Bespoke Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Booking.com）

房內簡約乾淨，空間不大但五臟俱全，重點是房價平價到讓人驚呼！環境非常安靜外，還附贈早餐咖啡水果等，可以說是大阪鬧區中高CP值的住宿好選擇呦～

心齋橋定制飯店（Bespoke Hotel Shinsaibashi）2
心齋橋定制飯店（Bespoke Hotel Shinsaibashi）2
心齋橋定制飯店Bespoke Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Booking.com）

心齋橋定制飯店（Bespoke Hotel Shinsaibashi）4
心齋橋定制飯店（Bespoke Hotel Shinsaibashi）4
心齋橋定制飯店Bespoke Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Booking.com）

地址｜大阪府大阪市中央区南船場2-6-25

電話｜06-4708-3360

橋梁酒店 (The Bridge Hotel Shinsaibashi)

被網友評選為來大阪必住的飯店之一，酒店大門外觀跟店名「橋梁」相呼應，彷彿來到神隱少女裡湯屋前的日式大紅橋，是旅客來橋梁酒店必拍打卡點～除了交通便利鄰近心齋橋站7號出口，酒店內提供百百種服務讓許多遊客都印象深刻。

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大阪心斎橋橋梁酒店 (The Bridge Hotel Shinsaibashi)
大阪心斎橋橋梁酒店 (The Bridge Hotel Shinsaibashi)
大阪心斎橋橋梁酒店The Bridge Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Agoda）

大廳擺滿INADA按摩椅，讓旅客逛街回來直接躺著放鬆休息，每日提供旅客多種活動，包括體驗日本文化、美食等，還有免費的宵夜和酒水，最特別的是屋上庭園，在酒店最頂樓打造日式鳥居供旅客拍照。酒店內設施超齊全，幾乎你想的到的橋梁酒店都幫你準備好了呀～從員工到環境貼心的服務，讓旅客評價、回訪率超高！

大阪心斎橋橋梁酒店 (The Bridge Hotel Shinsaibashi)2
大阪心斎橋橋梁酒店 (The Bridge Hotel Shinsaibashi)2
大阪心斎橋橋梁酒店The Bridge Hotel Shinsaibashi（圖片來源／Agoda）

地點｜大阪市中央区西心斎橋1-10-24

電話｜06-4963-6501

大阪難波住宿推薦：

十字飯店 (Cross Hotel Osaka)

來過大阪一定對這間大紅色的X商標有印象，大阪十字飯店在一個宇宙級超好位置，鄰近捷運難波站3分鐘、心齋橋站5分鐘，2分鐘就可以抵達道頓堀商圈，對面還有24hr唐基柯德晚上不怕無聊，美食吃到飽外，逛街逛到腳痠手軟也不怕，轉個彎就立馬回飯店休息了～

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大阪十字飯店 (Cross Hotel Osaka)
大阪十字飯店 (Cross Hotel Osaka)
大阪十字飯店Cross Hotel Osaka（圖片來源／Booking.com）

服務人員親切會中文，飯店房內坪數大，超大浴缸體驗出門在外還能舒服泡澡極致享受~難怪會榮獲米其林指南推薦呀！真心大推來大阪必住大阪十字飯店，記得一定要提早預定才有機會囉。

大阪十字飯店 (Cross Hotel Osaka)3
大阪十字飯店 (Cross Hotel Osaka)3
大阪十字飯店Cross Hotel Osaka（圖片來源／Booking.com）

地點｜大阪市中央區心齋橋筋2丁目5番15號

時間｜06-6213-8281免費無線 WiFi

光芒飯店 (Candeo Hotels Osaka Namba)

位於難波的光芒飯店跟其他飯店一樣擁有位於交通便利、鄰近商圈的優點外，更吸引一票人前往最大特點是光芒飯店竟然有一座都市露天空中SPA大浴場！能在大阪城市空中泡湯看夜景真是極致享受啊，你說有誰能不心動啦～房間常被一掃而空記得一要提前下訂呦！

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大阪難波光芒飯店 (Candeo Hotels Osaka Namba)
大阪難波光芒飯店 (Candeo Hotels Osaka Namba)
大阪難波光芒飯店Candeo Hotels Osaka Namba（圖片來源／Agoda）

光芒飯店最近的地鐵是日本橋步行6分鐘、５~10分鐘就抵達固力果跑跑先生，飯店對面有直達機場的巴士對旅客超便利。

大阪難波光芒飯店 (Candeo Hotels Osaka Namba)2
大阪難波光芒飯店 (Candeo Hotels Osaka Namba)2
大阪難波光芒飯店Candeo Hotels Osaka Namba（圖片來源／Agoda）

地址｜大阪市大阪市中央區東心齋橋2-2-5

時間｜06-6212-2200

大阪梅田住宿推薦：

大阪格蘭比亞大飯店 (Hotel Granvia Osaka)

想快閃大阪的，大阪格蘭比亞大飯店絕對適合你，位在JR大阪站樓上，若在梅田附近逛累了，隨時都可以回飯店休息，也可以去與車站共構的大丸梅田百貨瘋狂掃購後上樓，長久以來都是旅客來大阪梅田的住宿首選。超神交通地理位置，也給考慮想從JR大阪出發京阪神自由行的旅客，住大阪格蘭比亞大飯店很適合呦！

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大阪格蘭比亞大飯店 (Hotel Granvia Osaka)
大阪格蘭比亞大飯店 (Hotel Granvia Osaka)
大阪格蘭比亞大飯店Hotel Granvia Osaka（圖片來源／Agoda）

飯店有提供餐點包括日式、義式與法式料理和輕食快餐店。同時飯店擁有潮流酒吧、兩間休閒酒吧，給你好好沉浸在大阪美妙夜生活中～

大阪格蘭比亞大飯店 (Hotel Granvia Osaka)2
大阪格蘭比亞大飯店 (Hotel Granvia Osaka)2
大阪格蘭比亞大飯店Hotel Granvia Osaka（圖片來源／Agoda）

地址｜大阪市北区梅田3丁目1番1号(フロント19階)

電話｜06-6344-1235

大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）

想住梅天鬧區的人首選大阪盧費爾蒙特利酒店，圍繞在大丸、阪急、阪神三大百貨等，飯店附近巷子全是美食，讓旅遊行程大大提升逛不完。設施新穎、空間大和平易近人的價格，讓大阪盧費爾蒙特利酒店才開幕四年就累積了大量的人氣。

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大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）
大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）
大阪盧費爾蒙特利酒店Hotel Monterey Le Frere Osaka（圖片來源／Agoda）

酒店提供大溫泉澡堂，男湯有乾式桑拿、女湯有蒸氣室桑拿，由於澡堂人氣太夯，所以有專人做總量管控，旅客也不用太怕擁擠，逛完街腳超酸就超適合來泡一下～

說到房間，真不得不佩服日本人貼心和智慧，將床架架高讓旅客可以放裝滿戰利品的行李箱而不占空間。

大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）房間
大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）房間
大阪盧費爾蒙特利酒店Hotel Monterey Le Frere Osaka（圖片來源／Agoda）

大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）澡堂
大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）澡堂
大阪盧費爾蒙特利酒店Hotel Monterey Le Frere Osaka（圖片來源／Agoda）

地址｜大阪府大阪市北区曽根崎新地1丁目12番8号

電話｜06-6346-7111

大阪天王寺住宿推薦：

大阪天王寺峇里塔飯店 (Hotel Bali Tower Tennoji)

整間充滿著南洋風情，晚上點燈後氣氛更好，近天王寺站北出口約3-4分鐘的大阪天王寺峇里塔飯店很適合親子大小前來，大廳有免費白酒、點心熱情的招待你，還有超過30種備品免費給你挑選。若是帶一家人來就可以考慮入住親子房，分為上下格樓超貼心呀。

大阪天王寺峇里塔飯店-立即體驗日式南洋風

大阪天王寺峇里塔飯店 (Hotel Bali Tower Tennoji)
大阪天王寺峇里塔飯店 (Hotel Bali Tower Tennoji)
大阪天王寺峇里塔飯店Hotel Bali Tower Tennoji（圖片來源／Agoda）

大阪天王寺峇里塔飯店 (Hotel Bali Tower Tennoji)3
大阪天王寺峇里塔飯店 (Hotel Bali Tower Tennoji)3
大阪天王寺峇里塔飯店Hotel Bali Tower Tennoji（圖片來源／Agoda）

飯店四樓遊戲室將大型機台全搬來，太鼓達人、賽車、跳舞機等，給你度過快樂的親子時光，現在有兒童遊戲室的飯店還真少見～隔日可以選擇在飯店頂樓享早餐飽覽大阪市區風景。

大阪天王寺峇里塔飯店 (Hotel Bali Tower Tennoji)2
大阪天王寺峇里塔飯店 (Hotel Bali Tower Tennoji)2
大阪天王寺峇里塔飯店Hotel Bali Tower Tennoji（圖片來源／Agoda）

地址｜大阪府大阪市天王寺区悲田院町（ひでんいんちょう）8-1

電話｜+81-6-6774-2631



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原文出處 : ReadyGo 2022日本出境有望【大阪住宿推薦】關西自由行心齋橋、梅田、難波、天王寺通通都有！

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