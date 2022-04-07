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準備迎戰春夏的海灘！男女都適用 這些超人氣身體乳讓你皮膚嫩Ｑ展現自信

準備迎戰春夏的海灘！男女都適用 這些超人氣身體乳讓你皮膚嫩Ｑ展現自信
準備迎戰春夏的海灘！男女都適用 這些超人氣身體乳讓你皮膚嫩Ｑ展現自信

ReadyGo

2022-04-07 17:30:21

男孩女孩們已經感受到春夏熱情的陽光了嗎，那就趕緊趁現在為了緊接而來的海灘季做準備！面對溽暑，大家的無袖、短褲也都紛紛從衣櫥深處拿了出來，甚至連比基尼和海灘褲都準備好了，不過別忘了最重要的環節—肌膚保養！露出咕溜咕溜的嫩滑肌膚是每到春夏必會面臨的課題，今天ReadyGo就要介紹５款超人氣身體乳，成全你／妳在海灘上自信露出光滑肌膚的願望～

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護膚身體乳｜首圖
護膚身體乳｜首圖
圖片來源／Pexel

Paulas Choice 寶拉珍選－2%水楊酸身體乳

｜適合膚質：各種膚質

｜乳液質地：輕透清爽

｜主打功效：改善毛孔顆粒、痘痘粉刺、粗糙老皮

【立即前往下訂】

每到夏日來臨前夕，寶拉珍選2%水楊酸身體乳總是在網路上被各大KOL、網紅及藝人大力推崇，原因就是擦上它總是能帶來令人驚艷的效果，非常適合夏天熱愛穿比基尼的女孩們，呵護上班久坐出現黯沉、粉刺的屁屁～注重肌膚保濕的朋友們也千萬別錯過它，擦起來輕透舒爽易吸收，深深受到不愛黏膩質地顧客們的喜愛。

Paulas Choice 寶拉珍選－2%水楊酸身體乳
Paulas Choice 寶拉珍選－2%水楊酸身體乳
Paulas Choice 寶拉珍選－2%水楊酸身體乳
Paulas Choice 寶拉珍選－2%水楊酸身體乳
圖片來源／寶拉珍選 官網

Olay－煙醯胺A醇身體乳

｜適合膚質：一般膚質

｜乳液質地：清爽不黏膩

｜主打功效：淡化紋路、美白

總是在熱銷身體乳排行榜名列前茅的非它莫屬—Olay煙醯胺A醇身體乳。Olay是知名的開架大品牌，即使不常逛藥妝店的人們也肯定聽過它的名字，使顧客在開始使用產品之前就多了一股安心感。Olay這款煙醯胺A醇身體乳力推美白功能，是平日經常騎車上班或者熱愛戶外運動朋友們的一大膚色救星！除了能夠美白肌膚，成份中的A醇也能夠淡化細紋，恢復肌膚彈性，讓許多女性朋友們對它愛不釋手啊～

艾惟諾－燕麥高效舒緩保濕乳

｜適合膚質：敏感、乾燥膚質

｜乳液質地：清爽不黏膩

｜主打功效：保濕補水

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肌膚敏感族群的救星就是艾惟諾得燕麥高效舒緩保濕乳了～艾惟諾從加拿大、法國、英國和美國尋找氣溫涼爽的地方，確保種植出的燕麥具有更好的護膚與補水效果，採用最天然的成份為肌膚觸感大大升級。除了擁有保濕效果，還有修復受損肌膚的效果，使經常受到乾癢所擾的族群也能夠找回滑嫩肌膚。

艾惟諾－燕麥高效舒緩保濕乳
艾惟諾－燕麥高效舒緩保濕乳
圖片來源／艾惟諾 官網

Matsuyama松山油脂－柚子身體乳

｜適合膚質：一般膚質

｜乳液質地：清爽不黏膩

｜主打功效：保濕補水

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跟小編一樣熱愛柚子香氣的朋友們買這款就對了～柚子的淡淡清香總能讓人感到安穩，在睡前用帶有柚子香氣的乳液擦上全身絕對是最棒的選擇。瓶身是經典的日系簡約風格，擁有清爽的質地以及香氣，除了能夠安定心神，能夠在肌膚上輕易推開不黏衣服，且保濕效果也是網上力推松山油脂這款柚子身體乳的原因之一！

Matsuyama松山油脂－柚子身體乳
Matsuyama松山油脂－柚子身體乳
圖片來源／松山油脂 官網

NIVEA妮維雅－美白潤膚乳液

｜適合膚質：一般膚質

｜乳液質地：清爽不黏膩

｜主打功效：美白

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壓軸登場的就是許多女孩們的寵兒—妮維雅美白潤膚乳液～妮維雅這款開架身體乳因為親民的價格、超強功效，成為女孩們每到夏日，臥室中必囤的其中一個品項。妮維雅潤膚乳液中使用卡姆果萃取，卡姆果原產於祕魯，具有養顏美容、提亮氣色的功效，因此經常被使用於保養品中，也是妮維雅潤膚乳液的收服廣大女孩們的原因之一！

護膚身體乳｜妮維雅｜美白順膚乳液
護膚身體乳｜妮維雅｜美白順膚乳液
圖片來源／妮維雅 官網

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原文出處 : ReadyGo 準備迎戰春夏的海灘！男女都適用 這些超人氣身體乳讓你皮膚嫩Ｑ展現自信

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