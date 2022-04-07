阿里山景點｜號稱「便當王國」的奮起湖 老街美食、周邊景點一日遊

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奮起湖由來
有著南台灣九份老街之稱的奮起湖老街，是阿里山森林鐵道的旅遊中繼站，早期以奮起湖老街、奮起湖便當聞名四方。這座山中小鎮因三面環山、地勢低窪，形如畚箕般且雲霧環繞，而舊稱畚箕湖。
這個「湖」字也常讓遊客誤會，這邊要告訴大家奮起湖其實是沒有水的啦！山城雖小，不過林景生態非常豐富，旅遊過的人都說像小溪頭，也讓奮起湖成為阿里山旅遊不可錯過的景點之一。
奮起湖老街景點
下腳店仔
古早味的柑仔店，是在熱鬧的奮起湖老街再更下去的巷弄裡，比起外頭店家林立的街道，這裡更保留許多歷史的痕跡與復古的味道，適合喜歡遠離人群好好探訪奮起湖背後歷史故事的你。
圖 / IG @chiuan29
大姑媽雜貨店
所謂人未到聲先到，來到奮起湖聲音最響亮的店家，就是這間店了！老闆娘總是熱情的對待每一位上山的旅客，無論你是想暢聊或是想靜靜地聽他人的故事，都很推薦來這裡，品嘗一杯手沖的咖啡，不僅現沖販售阿里山咖啡，也有阿里山高山茶、北港花生米呢~
圖 / IG @xian_0705
地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖12號
營業時間：09:00 ~ 17:00
翠檒軒
遠離奮起湖老街的喧囂，在巷子裡有間格外雅致的日式建築，過去是文史陳列館，現已更名為「翠檒軒」，如此美麗的名字在雲霧繚繞的奮起湖中更加優雅，乾淨簡單的日式庭園，還有幾隻親人的喵星人，是旅人轉角處的驚喜。店內提供的餐點，皆是老闆娘用心做的，使用在地原物料，希望讓大家吃到最天然的好味道。
圖 / IG @wang_11
翠檒軒（翠檒鍋。醉蜜茶）
地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖24 之1號
電話：05-2562556
星空童話木屋
還記得幾米電影「星空」中的藍色小屋嗎？原是建在阿里山森林遊樂園，電影結束後要拆除，被縣政府極力保留後搬到奮起湖，讓遊客來訪時能感受原汁原味的電影現場，藍色的木屋在群山環繞的奮起湖中極其亮眼，走進木屋中的書房、廚房和房間如同進到繪本，夢幻至極呀！
圖 / IG @a_____ton圖 / IG @babe_nini
星空童話木屋
地址：嘉義縣竹崎鄉奮起湖
時間：09:00 – 16:00
奮起湖美食
來到奮起湖當然不能錯過最有名的奮起湖鐵路便當！有著60餘年的便當歷史，都要歸功於阿里山森林鐵道，那時阿里山公路尚未開通，火車到奮起湖正好是午餐時間，為了讓工人能填飽肚子，其中一間麵店便開始賣起便當，當時有名的豬肉片配合高山菜筍，也流傳到現在，成為奮起湖便當的特色。
奮起湖大飯店便當
雙主菜戰斧軟燒肉&燜燒烤雞腿 $180元
單主菜炫風烤雞腿 $160元
圖 / IG @angwe_linlin
號稱零死角便當，就是在老街口擁有超高知名度的奮起湖大飯店所販賣的奮起湖便當啦！這裡的便當只有兩種口味，分為雙主菜及單主菜，儘管一個便當可以抵外面三個便當，但難得上山一趟遊客還是通通買單，美味程度也不再話下，特別是這便當還裝在懷舊的鐵盒內，除了可口的香氣也多了懷舊的飄香，就連拍照都值得。
奮起湖百年檜木甜甜圈
其實奮起湖老街有多間甜甜圈，但網友還是最推薦這間，來了一定要吃！口感神似可頌，顆顆現點現做，總是剛出爐就秒殺，如果不知道是哪一間，看最多人排隊的就對啦~
圖 / IG @just_eat_eat_eat
圖 / IG @just_eat_eat_eat
地址：嘉義縣竹崎鄉第4鄰號
電話：05-2561340
營業時間：早上8點~下午5點
街仔尾阿嬤草仔粿
想吃到草仔粿的秘訣，就是別人先去停車，你下去排隊！還沒出爐就能看見長長人龍將攤位包圍，口感Q彈，尤其花生口味裡面還能吃到花生粒，越嚼越香，草仔粿有鹹、有甜，是來奮起湖必打卡的人氣美食。
圖 / IG @hhfoodie
營業時間：08:00–16:00
電話：05-2561100
地址：嘉義縣竹崎鄉7鄰80號
豆干堡
想不到山上居然還有這種創意料理！普通的漢堡已經不足為奇，店家發揮創意，將豆干當成像刈包的方式，加入配菜，儼然也是一道美味的料理，奮起湖老街實在有太多美食，根本不怕餓肚子呀~
圖 / IG @yu_foodholic
圖 / IG @yu_foodholic
地址：嘉義縣竹崎鄉604159號
奮起湖周邊景點
從嘉義火車站出發，可以走台18線接130鄉道最後接上阿里山公路就能直搗奮起湖老街，整趟車程約需要一個半小時，但其實這段路上也有許多值得停留駐足的景點，快點接著看下去吧！
旺萊山愛情大草原
免門票又有大片草地的景點絕對是爸媽的首選，小朋友的最愛！位在台18線上阿里山公路前段的大平原，園區內主要的建築裡面是旺萊山的鳳梨酥試吃區與商品的展售區，外面的草原空間則是有著粉色、愛心等象徵愛情的拍照打卡點，情侶來拍照也是甜蜜滿分。
圖 / IG @chenghh0116圖 / IG @yiching._
地址：嘉義縣番路鄉觸口橋12號
優遊吧斯 鄒族文化部落
優遊吧斯是鄒族的文化部落，透過原住民表演及文物的展示，向遊客介紹鄒族文化和歷史，園區內一望無際的茶園真的很美！隨手一拍都像電視上看到茶品的廣告，這就是心曠神怡阿。除了鄒族特色的茅屋建築非常好拍，也有提供餐點在這裡待上兩、三個小時不是問題。
圖 / @hsintien_lee
圖 / IG @xxlilice
地址：嘉義縣阿里山鄉樂野村4鄰127-2號
營業時間：09:00–16:30
電話：05-2562788
門票：300元(含100抵用券)
阿將的家23咖啡館
走進宮崎駿的動畫裡，不用飛日本來嘉義就行！阿將的家23咖啡館是由老闆娘親手打造，將夢想中的場景真實呈現，希望來到山上的你，可以靜靜享受遠離塵囂的舒適與愜意，同時走進另個世界。夢想的打造也是需要成本的，因此這裡每人低消一杯飲品，不過能來到這麼美的地方絕對值得啦~
圖 / IG @sweet_alvera
圖 / IG @smile_yihan
地址：嘉義縣阿里山鄉四鄰129-6號
營業時間：09:00–12:00、13:00–16:00 週三、六、日休息
電話：0933-683-420
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原文出處 : ReadyGo 阿里山景點｜號稱「便當王國」的奮起湖 老街美食、周邊景點一日遊
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