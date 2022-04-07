中職／不是彈力球！中職公布檢測結果符合標準

中華職棒今年開季6場比賽打出15支全壘打，各界又在討論彈力球話題？中華職業棒球大聯盟本季比賽用球檢測結果出爐，恢復係數（彈性係數）為0.556，符合中華職棒制定之規範，也打臉了近期各種彈力球風向的質疑。根據中職的資料顯示近十年來，前六戰超過十轟就有八次，因此今年15轟並非特殊，僅能顯示開季之初投手調整尚未達最佳狀態。另外彈力球當年度全聯盟打擊率高達三成，換球之後打擊率降至兩成六，而今年開季六場比賽五隊平均打擊率僅達兩成三左右，只以六場全壘打數來評斷是否「彈」，恐怕不夠客觀。
中華職業棒球大聯盟於3月中委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，經恆溫恆濕十四日後檢測，檢測報告今天出爐，包括重量、尺寸、縫線、壓縮值等數值都符合國際規範，其中恢復係數0.556，同樣在聯盟規範0.540~0.560的範圍之間。未來聯盟重申，未來仍將不定期將比賽用球送檢，以維持比賽用球的品質穩定。
聯盟在2020年10月的球團代表會議通過，比賽用球恢復係數「加嚴」標準值區間，降低彈力球事件再發生並提升穩定度，範圍區間從2019年前的0.540到0.580縮小至0.540到0.560。去年4次檢測結果，依序為0.555、0.551、0.559、0.559，皆符合最新的恢復係數規範0.540到0.560之間。