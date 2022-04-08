T1／英熊主場閉門拚5連勝 周資華首碰前東家

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上週日桃園雲豹作客台灣啤酒英熊，雲豹「馴獸師」張智峰因爭球導致右手掌骨骨折，球季提前報銷，少了張智峰助拳，雲豹只能寄望陣中小將能夠挺身而出，彌補空缺，鄭瑋、羅振峰、盧捷閔勢必得要背負更大攻守重任。
特攻近期洋將遭遇傷兵潮襲擊，厄力（Cleanthony Early）、艾斯（Aaron Epps）都相繼因傷掛免戰牌，球隊陷入三連敗低潮，面對連敗與傷兵雙重壓力，特攻後衛群必須趕緊跳出來，帶領特攻打出更快、更準球風，才有機會止敗。
特攻「黑豹」阿巴西因為信仰目前正在齋戒月階段，日出至日落期間無法進食和喝水，導致體能遭遇撞牆期，本週一對上台灣啤酒英熊僅出賽14分鐘拿下2分、5籃板，經過1週的調整，阿巴西能否適應齋戒月的飲食轉變，恢復往日勁爆身手，將是特攻奪勝關鍵。
週六（9日）17：30 臺中葳格太陽VS台灣啤酒英熊
台灣啤酒英熊與臺中葳格太陽本季例行賽最終戰交手，英熊先前雖擁有對戰3勝優勢，但目前排名卻仍落後太陽，以1.5場勝差暫居第三，兩隊有機會在季後賽首輪提前碰頭，最終戰必定將成氣勢之爭。
英熊在註冊大限前將周資華交易至太陽，換取今年和明年的第二輪選秀權，本場是周資華被交易後，首次回到英熊主場，對上前東家，面對熟悉的老戰友，周資華是否還能發揮出防守大鎖威力。
太陽亞外射手何喬登（Jordan Heading）為菲律賓國家隊的當家射手，目前聯盟單場最高10記三分球仍高懸聯盟紀錄榜，目前每場可為團隊貢獻3.7記三分球。而英熊亞外林泰樂（Tyler Lamb）也是泰國國家隊一哥，雖然前幾場賽事仍在適應強度，但上週日對戰桃園雲豹，找回進攻手感，單場砍進5記三分，近況相當火燙。
週日（10日）15：00 高雄全家海神VS新北中信特攻
高雄全家海神堪稱是新北中信特攻最大天敵，本季前5次交手，特攻苦吞4敗，唯一1勝是在3月6日主場對海神之戰，當時靠著「斑馬龍」馬龍（Marlon Johnson）7秒內拿5分，以「馬龍時間」演出驚天逆轉，1分之差反敗為勝。
海神「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）成了特攻最大噩夢，前5次對戰，庫薩斯場均繳出22.6分、21籃板的恐怖雙20數據，內線強大的宰制力讓特攻禁區吃足苦頭，上週特攻開箱211公分新洋將中鋒凱（Kevin Allen），此戰將首度對決庫薩斯，是否能成為特攻擺脫內線劣勢的關鍵，值得關注。
特攻「最大咖」新援林韋翰此戰也將首度對上海神「磚塊人」布銳克曼（Jason Brickman），林韋翰曾在SBL連奪兩年助攻王，組織傳球功力一流，如今對上聯盟本季「助攻王」布銳克曼，上演本土vs.亞外的頂尖控衛對決，可看性十足。
週日（10日）17：30 臺南台鋼獵鷹VS台灣啤酒英熊
經歷教練團人事異動，獵鷹改由顧問劉孟竹代掌兵符，帶進大學籃球拼命防守的球風，上週兩戰對上臺中葳格太陽及高雄全家海神都在首節打出好球，比分差距都維持在5分內，可惜後繼乏力，導致比分逐漸被拉開，無緣取勝，此戰對上台灣啤酒英熊，如何延續首節狀況將是獵鷹當務之急。
三分火力一直是獵鷹進攻最大隱憂，上週兩戰團隊三分球共64投13中，三分命中率僅20.3%，獵鷹射手群張家榮、蔡耀勛、呂濟而、吉伯特（Marcus Gilbert）和喬登（Jordan Chatman）必須趕緊找回手感，才能幫助球隊擺脫三分低迷困境。
兩隊前次交手，獵鷹當時雖沒有「新台灣人」阿提諾（William Artino）助拳，但以精彩的團隊攻守表現擊敗英熊，但兩隊後勢自此出現轉折，英熊敗給獵鷹後，靠著「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara）加盟助陣，本週賽前拉出一波三連勝，反觀獵鷹戰情走跌，目前陷入四連敗低潮，在與桃園雲豹的第五名之爭落居下風。
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