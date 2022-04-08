台南+5確診！分布全市5行政區　足跡含台鐵、客運轉運站

我是廣告 請繼續往下閱讀
歸仁區個案26152、26153兩人本月2日亦前往花蓮旅遊、3日晚間9時於花蓮奧斯卡餐廳內用，案26152於6日出現症狀，因公司快篩陽性，安排至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值13.14；案26153於7日開始發燒，至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值15.4。
新北市20多歲男性個案25152曾於4月3日、4日於台南市活動，範圍包含劉家莊牛肉爐、沼澤henri in the marsh、牛五蔵、榕洋行、阿財牛肉湯、漁光浪集、鼎富發豬油拌飯、深藍咖啡館等地；3日出現症狀後，5日使用家用快篩呈現陽性，至醫院採檢PCR確診，Ct值18.2。
案25218為新北市未滿10歲男性，2日、3日與家人前往安平區文章牛肉湯、林百貨、7-11科工門市、陳家蚵捲、林永泰興蜜餞行、安平老街，5日出現症狀，6日至醫院採檢確診，Ct值19.1，本市相關接觸者共匡列12人。
案26205為新北市20多歲無症狀男性個案，3日、4日自行騎車前往7-11東澓門市、燦坤永華二店、夏慕尼新香榭鐵板燒台南永華店；5日因新北市職場出現確診者而被匡列進行居家隔離，7日採檢陽性確診，Ct值35，本市相關接觸者共匡列79人。
高雄市30多歲男性個案25443於4日、5日陸續出現發燒、全身倦怠、肌肉痠痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽、腹瀉症狀，5日以家用快篩自行篩檢後呈現陽性，後於醫院採檢陽性確診，Ct值14.3；本市公共場域活動足跡為仁德服務區。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。