國民黨北市議員初選登記截止 再傳資深議員不選交棒後輩
國民黨台北市議員初選登記，今（8）日下午第二梯次登記截止。其中第六選區（大安文山）提名8席，扣除羅智強不爭取連任，因此保障現任6席外，多達5名新人要爭取2席的提名空間；至於第四選區（中山大同），至今擔任5屆市議員的王浩最終也宣布不爭取連任，而是全力支持服務處主任接棒。
國民黨台北市議員第二梯次初選登記，今日下午登記截止。第二選區（南港內湖）現任議員中，連任6屆的老將陳義洲並未登記，原本欲交棒給辦公室主任張煥霖，不過最終也並未參選。而國民黨副秘書長李彥秀重新回鍋，再加上現任4席議員一共5人登記，由於與原本預計的提名人數一致，因此不用進行初選。
至於第四選區（中山大同），最令外界驚訝的莫過於4年前才回鍋參選台北市議員的王浩，最終決定不爭取連任，而是全力支持自己的服務處主任高世俊接棒。王浩在接受媒體訪問時，表示自己從政超過20年，近日來一直有心想要進行世代交替，因此決定交棒給年輕一代。而第四選區除了高世俊外，曾任電視台女主播的柳采薇為唯一爭取提名的女性，因此擁有婦女保障名額；另外北市黨部副主委盧威也登記投入初選，等於是該區除了現任議員與柳外，由高世俊與盧威爭取一席提名。
而第六選區（大安文山）可以說是參選大爆炸。雖然現任議員羅智強早早宣布不選並交棒國民黨副發言人楊植斗，不過仍有多人登記初選爭取提名。包括立委賴士葆辦公室主任曾獻瑩、前立委蔣乃辛助理周家宏、在地公廟主委兒子也是建設公司二代的高揚凱、身兼國民黨中央委員的台商徐正文等人都登記參與初選，等於是5人要爭取2席的提名機會，可以預見初選階段恐將殺到見骨。