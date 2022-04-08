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吉林省吉林市實現社會面清零　長春市疫情持續

▲中國吉林省政府今天下午宣布，吉林市經過37天連續作戰，已實現「社會面清零」。不過，長春市疫情仍持續嚴峻。（圖／翻攝自微博）
▲中國吉林省政府今天下午宣布，吉林市經過37天連續作戰，已實現「社會面清零」。不過，長春市疫情仍持續嚴峻。（圖／翻攝自微博）

文/中央社

2022-04-08 19:33:51

（中央社台北8日電）中國這一波COVID-19本土疫情以上海及吉林兩地特別嚴重，吉林省政府今天下午宣布，吉林市經過37天連續作戰，已實現「社會面清零」。不過，長春市疫情仍持續嚴峻。

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據央視新聞微博報導，吉林省政府在下午的疫情防控工新聞發布會通報，自3月2日吉林市爆發疫情，經過37天連續作戰，7日8時至8日8時展開最新一輪覆蓋社會面的全員核酸檢測，並按照國家疫情防控規定，對檢測結果綜合研判後，吉林市疫情防控指揮部判定，吉林市已經實現「社會面清零」目標，社區傳播風險得到有效控制。。

通報指出，3月25日吉林市啟動為期5天的社會面清零攻堅行動，連續數天單日新增感染者穩定下降，但由於受到批發市場、方艙建設工地等突發聚集性疫情影響，阻礙了清零目標。

4月4日晚經過分析研判，全省集中力量，按照城區疫情分布，逐小區逐樓逐單元排查及轉運需要隔離的民眾。

截至7日，吉林市累計報告本土感染者2萬6462例，其中確診病例占1萬3517例，無症狀感染者占1萬2945例。

根據中國國家衛健委官網，7日吉林市新增本土病例228例，但長春市疫情持續嚴峻，7日新增本土病例2027例。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110408

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