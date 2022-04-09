COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

聯準會鷹派消息震盪市場　專家籲關注大廠法說風向球

▲台股入第二季不平靜，周五（8）指數雖然出現彈升，上漲105.91點，漲幅0.62%，收在17284.54點。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台股入第二季不平靜，周五（8）指數雖然出現彈升，上漲105.91點，漲幅0.62%，收在17284.54點。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-09 09:32:40

台股入第二季不平靜，周五（8）指數雖然出現彈升，上漲105.91點，漲幅0.62%，收在17284.54點，不過本週短短三個交易日，受到美國聯準會鷹派訊息以及國內疫情升溫影響，指數週線下跌-341.05點，跌幅-1.93%，中止週K線連三紅，本週轉為收黑，平均日均量2799.64億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三大法人動向再度出現投信法人力挺台股的局面，外資三個交易日皆站在賣方，賣超台股830.0億元，自營商也撤出100.60億元，僅有投信法人持續回補台股61.17億元，且三個交易日全數買超，合計三大法人本周賣超台股869.43億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今年來聯準會的升息與縮表鷹派訊息，加上全球通膨居高不下，持續干擾台股表現，導致外資今年賣超台股高達5527.62億元，已超越去年全年度4540.07億元，也較2020年外資單年度賣超台股5394.7億元更高，預期今年當聯準會釋出調升利率訊息，帶動美債殖利率上揚時，都可能引發市場資金回流美元資產，造成市場震盪。

不過內資投信對台股情有獨鍾，葉獻文表示，年迄今投信買超台股金額已經突破千億元大關，達1018.69億元水準，改寫單年度投信法人買超台股史上第二高水位紀錄，且投信法人今年來僅開年首週站在賣方，其他時間全數力挺台股，連續加碼回補台股週數推進至第12週，也讓今年來投信青睞的個股表現相對出色。

葉獻文分析，短期內市場需要消化聯準會釋出縮表金額大於預期的負面情緒，震盪在所難免，短線可視下週晶圓龍頭與光學鏡頭大廠兩大指標廠商的法說會內容，特別是晶圓龍頭大廠在法說會上釋出的市場展望，將成為第二季的市場風向球，若釋出正向訊息，有利於提振台股多頭；此外，本月中下旬美國將展開超級財報週，屆時與台股相關的指標科技大廠，將公布財報數據與財測結果，預期將成為市場關注焦點，特別是財測將反映企業對未來展望是否延續成長軌道，更會受到市場高度關注。

由於台股第一季已從高點回檔，目前大盤落於各天期均線之下，葉獻文預期，只要指標大廠釋出樂觀展望，都有助於投資情緒與股價表現，且聯準會持續與市場溝通，下檔空間有限，第二季台股走勢將以區間震盪格局為主，惟在縮表、升息等經濟轉換時期，台股震盪走勢可能加劇，加上烏俄戰爭導致能源價格居高不下，推升通膨維持高檔，進而牽動聯準會對縮表與升息態度。

蒲亭參加極右政客喪禮！「核足球」現身掀議　清場防暗殺

大甲媽剛起駕就爆鬥毆！6救護車出動　路人驚呼變格鬥場

美學者：習近平陷困境　清零政策難阻Omicron疫情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

您認同周春米是勝過莊瑞雄和鍾佳濱的最佳人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀