PLG／林志彥做志工回饋　重返攻城獅主持台

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這個三月我一共去了新竹10次。
3/8開始的每個週二我都在路口指揮交通，也才知道導護志工這麼缺人，謝謝第一週的巧遇，第四週特別帶飲料來給我鼓勵披著熊貓衣服的獅紫軍。路口的照片也不知道在哪裡流傳，只是那家711到了週二好像變成另類的獅子窩，不少人去窩點聊天。
週二早上也謝謝慕獅女孩跟團長的協助，跟著我去了兩家幼兒園教跳舞，當然還有機會教育了一下，做錯事後用什麼態度來面對，會決定自己會變成什麼樣的自己，期盼小朋友引以為戒。
321星期一最讓人感動，有30位攻城獅的家人朋友陪著我去做義工，送物資，打籃球。上午的橫山國小因為雨勢學校也沒有室內球場，我們就做一些籃球遊戲，有幾位身心障礙的小朋友，老師轉述因為林明毅跟我們的到訪，那天是他近期最快樂跟最有自信的一天。
321下午幾十個自不量力的球迷挑戰了員東國中籃球隊的國一生，但也因為只得到19分的這個契機，他們決定加入新竹的發展聯盟，準備好好運動了。
這個三月真的很充實，也透過這些自己尋找的公益活動反省了自己，只希望自己的一時脫序別影響了整個環境，也對被我拖累的人感到抱歉。更要感謝在背後支撐我的每一個家人朋友，謝謝你們的出錢出力，讓我這個三月感受到無比的溫暖，再累真的都值得了。但人情債難還，除了新竹縣籃委會的主委林祺軒我知道怎麼還之外，其他的朋友我還真不知道拿什麼還你們。
林志彥強調，他透過這些公益活動徹底反省自己，而他也更感受到球迷朋友的溫暖，林志彥即將回歸新竹攻城獅主場，繼續他的籃球DJ生涯。