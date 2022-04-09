嫁給完美偉人！網友起底孫藝珍6大擇偶條件：根本是玄彬

韓國娛樂圈的「迫降CP」玄彬、孫藝珍，上月底在華克山莊首爾酒店辦完世紀婚禮，郎才女貌羨煞眾人，光從婚紗照就感受到兩人濃濃愛意，最近名牌服飾TOM FORD更釋出玄彬西裝畢挺的帥照，被粉絲誇根本「帥到像是拍電影」，網友更揪出過去孫藝真談及理想型對象時開出6大擇偶條件，完美到被朋友吐槽「幹嘛講偉人傳會出現的人物」，沒想到與現實比對，粉絲驚喊「這就是玄彬！」





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▲玄彬在婚禮上的帥氣照片曝光。（圖／翻攝韓網）

孫藝真2018年和蘇志燮二度合作，宣傳電影《雨妳再次相遇》，對和玄彬同為韓國娛樂圈四大公共財的蘇志燮語多誇讚，說他個性穩重，有這種老公就很完美，一度被認為有望交往。





不過，當她接受韓媒訪問提到理想型，說出6大擇偶條件，包括「希望是能讓我自在依靠的人、總是傾聽我說話、就算我模樣看起來很奇怪也會覺得可愛、可以溝通、認真專注於工作、生活價值觀要健全」，被朋友笑說這種完美人物只會出現在偉人傳裡，現實生活很難遇到，她戲稱因此才沒結婚，很會自我解嘲。





▲玄彬、孫藝真因拍攝《愛的迫降》結緣。（圖／韓網）

孫藝珍自認笑點很特別，「有時大家都覺得不好笑，只有我自己會爆笑出來」，因此未來伴侶的笑點，必須跟她相同，生活才能有共鳴。儘管她提的條件太過完美，網友卻認為孫藝真開出的擇偶需求，經過比對發現「這指的根本是玄彬」、「差點出現在偉人傳的是玄彬」，大讚兩人根本天作之合，不過孫藝珍曾說配偶外貌不重要，結果卻嫁給長相超帥的玄彬，讓粉絲笑說受騙了。



