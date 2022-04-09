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本土確診持續飆升　學者籲馬上啟動輕症居家隔離

▲中華防疫醫學會理事長王任賢對《NOWnews今日新聞》表示，現在就應該啟動輕症居家隔離。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中華防疫醫學會理事長王任賢對《NOWnews今日新聞》表示，現在就應該啟動輕症居家隔離。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-09 15:52:54

我國疫情持續升溫，今（9）日本土確診者又創新高，來到442例，面對急速劇增的確診者，許多國家早已啟用輕症及無症狀病例採居家隔離，以維持醫療體系不崩潰，指揮中心指揮官陳時中日前表示，若每日確診人數來到1500人，我國即可能啟動居家隔離，不過中華防疫醫學會理事長王任賢對《NOWnews今日新聞》表示，「現在就應該要做」。

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對於我國疫情迅速回升，陳時中日前表示，我國疫情還在發展中，還未達到高峰，雖然目前醫療量能還足夠，但未來如過單日確診超過1500人，可能就會啟動在家隔離措施，也就是輕症者及無症狀者無需至醫院治療。

對此，王任賢指出，現在許多人在討論，一般民眾的住宅是否能符合一人一室且獨立衛浴的條件，「無聊，一點都不重要！」

王任賢進一步說明，其實只要確診者不出家門就可以達到居家隔離的效果，平時與家人日常互動並沒有關係，「因為我們現在幾乎都有打過疫苗，而且現在都已經是輕症為主了」，當要啟動在家隔離措施時，那就代表家戶防疫已經不是重點，而是如何讓醫療體系正常運作。

不過王任賢提醒，從去（2021）年可以看到很多確診者因為疑似血氧過低導致猝死的案例，因此每家都應該要備妥血氧機，每日定期監測，以降低猝死風險。

而台大公衛教授陳秀熙則建議，要維持新常態生活及有效控制疫情，策略就包含減低重症及死亡及維持醫院照護量能及。對未施打二劑疫苗者的對應措施，包含使用Novavax進行未施打二劑疫苗長者之施打；針對家戶內有未施打二劑者，相關居隔檢疫應採集中檢疫而不建議居家隔離；對於小於65歲未施打二劑者相關社交活動，應由衛生當局予以適當規範等。

且要針對無法實施口罩及社交距離埸域進行監測，八大行業及移工等場合，除了要求疫苗施打之外，應定期進行抗原及抗體快篩監測。另外，超過300人以上大型群聚應以相關管理規範加強施打追加劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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