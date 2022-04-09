扯！張庭違法賺進417億罰款不到千萬　「根本九牛一毛」

張庭和林瑞陽夫婦在大陸經營美容品牌「TST庭秘密」，賺入千億身家，卻因微商事業疑似涉及傳銷，去年底被中國官方徹查，凍結6億人民幣（約台幣26億元）資產，還派400位工作人員調查，結果雷聲大雨點小，近日罰款金額出爐，僅罰772萬元台幣，讓人跌破眼鏡。





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▲張庭（左）、林瑞陽靠微商化妝品事業，累積上億身家。（圖／張庭微博）

▲林瑞陽和張庭在上海的豪宅堪稱殿堂等級。（圖／翻攝微博）

根據「紅星新聞」報導，市場監管部認定「TST庭秘密」構成組織策劃傳銷違法行為，張庭夫婦自2018年起至2021年7月止，營收共91.71億元（417億元台幣），依法沒收其違法所得1927.99萬元（8,756萬元台幣），罰款170萬元（772萬元台幣）。





新聞曝光後，讓網友相當驚訝！林瑞陽、張庭靠微商在大陸累積千億身家，罰款金額如此之輕，與營收幾乎不成正比，怒批「這罰款對他們來說有九牛一毛嗎？」、「營收90多億，獲利0.19億元，合理嗎？」、「人家還要創業呢，還有一堆人等著他們倆口子呢」。





而林瑞陽、張庭去年沉寂一段時間，最近新動作頻頻，陸續成立了「上海擎天品牌管理公司」、「上海淘不庭實業有限公司」、「上海一生二科技有限公司」等3家新公司，總資本額高達7,000萬人民幣（約台幣3.2億元），業務相當廣泛，顯然沒有被官司打倒，依舊高調重出江湖。



