白髮人送黑髮人！日王妃喪子又喪夫　獨看皇室百年歷史

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百合子在1941年自女子學習院本科（現學習院女子中等科‧高等科）畢業之後，同一年便與崇仁親王訂婚，過了2個多禮拜2人就進行結婚儀式，當年崇仁親王24歲，百合子18歲，2人在婚後生下了3男2女，共5名孩子。
雖然當時結婚的照片影像並未留存，但在宮內廳2011年公開的「崇仁親王與王菲結婚70年感想」中，崇仁表示「在這70年間，不論晴雨之日，我的妻子百合子都陪伴在我身邊…雖然妻子出身華族，但皇室的生活更加的忙碌以及辛苦，妻子辛勞一定也是難以比擬的…而妻子一面履行親王妃的公務，一面拉拔5個孩子長大，而且做得非常出色。當我靜靜地回顧過去70年的時光，對百合子的感謝之意難以言表。」可以看得出百合子婚後相夫教子，夫妻生活和樂。
雖然崇仁親王因順位排序，不會有繼承皇位的問題，但在大正天皇的四個兒子中間，他們夫妻在生養孩子方面卻是佼佼者。有傳聞指出，因為長子寬仁親王有著酒精依存症，百合子曾要求寬仁「若出車禍，就不能再開車」，而寬仁也在與機車發生擦撞後，自行撤銷駕照，從這件事情中看出，百合子為人母，但對孩子不會有任何寬待，個性相當嚴謹。而她現在作為最年長的皇室成員，也成為了守護皇室般的存在。
不過百合子與崇仁結婚後沒多久，隨即碰上了第二次世界大戰，不論是皇室成員還是平民百姓都過著嚴峻生活，但也正是因為時局混亂，才讓夫妻2人之間的牽絆更加緊密。百合子回憶當時生活，也表示「在戰爭開始後就遭受空襲，住宅被燒夷彈燒個精光，隨後日本戰敗。戰爭結束後，日本陷入了混亂，終於等到一切稍微平復下來，才開始增加外出行程，這期間多虧有5個孩子，每天都被時間追逐著，一點也感覺不到（結婚生活）已經過了70年。」
日本在二戰中戰敗，並於1947年實行《日本國憲法》，同時廢除了華族制度，雖然時至今日，原華族成員和其後代在日本依舊擁有很高的社會地位，百合子的父親高木正得仍因制度廢除落魄，再加上身為昆蟲學家的他，因戰爭失去了許多珍貴藏書及標本，留下了遺書失蹤，1947年11月才在東京都與山梨縣境內的西多摩郡奧多摩町的七石山中發現其上吊自殺的遺體。
不僅父親逝世，百合子也經歷了白髮人送黑髮人的苦痛，長男寬仁因食道癌於2012年逝世；次男桂宮宜仁親王在1988年5月突然病倒，自此半身癱瘓、右眼失明，終身需坐輪椅，最後因急性心力衰竭，於2014年逝世；三男高圓宮憲仁親王2002年在加拿大駐日本使館練習壁球時，突發身體心室顫動引起心衰竭病逝，年僅47歲。
2016年，與百合子相伴長達75年的崇仁因心臟衰竭薨逝，想嵩壽100，百合子也因此成為三笠宮家的當主。雖然寬仁親王妃信子及其女兒彬子女王和瑤子女王、憲仁親王妃久子及其女兒承子女王仍在皇室與百合子相伴，但她們也無法時時刻刻陪在百合子身旁。而百合子為日本皇室貢獻了逾80年人生，更看遍了皇室的發展，成為宮中的傳奇性人物。