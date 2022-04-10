身價10億珠寶商激戰地方媽媽　她身分遭起底

身價10億、經營珠寶業10年有成的周靄宏，憑藉著對嘻哈音樂的濃厚興趣，去年獨資砸重金圓夢發片，搖身一變成為「珠寶商歌手」的他，最近再推出創作新歌《地方媽媽》，MV邀來魔女模特兒胡文英跨刀，僅有側身爆乳鏡頭、背部全裸入浴戲，而她其實也是當年《我愛黑澀會》成員甜兒的媽媽，多年前就因外型美豔爆紅，時常被邀請擔任模特兒，外型甜美、擁有逆天纖細身材，完全看不出已經55歲。
歌詞中除了把平時服務一些地方媽媽及貴婦朋友在工作時情境寫入，更加入調情元素讓整首歌充滿曖昧挑逗氛圍，其中幾句「地方媽媽都愛珠寶，幫你按摩還是放水泡澡」、「讓我幫你全部脫掉，周老闆我會處理好」、「地方的媽媽他們都說需要我的抱抱」，歌詞意境引人遐想，讓人懷疑是否也是周靄宏平時真實工作，私下會遇到被貴婦示好的狀況？已婚的他強調「歌詞情節純屬虛構」，不過坦承自己的確因工作關係需要跟貴婦朋友應酬。
周靄宏不僅藉著歌曲與地方媽媽「調情」，MV更索性來個「大解放」找來真實性感美魔女「地方媽媽」胡文英作陪，兩人上演禁忌之戀，胡文英還跨坐在周靄宏身上2小時，側身爆乳、裸背拍攝入浴戲，導演更加入美魔女在周靄宏的幻想中對著各種水果做出挑逗及搔首弄姿的表情，就連MV封面設計及字樣都激似謎片片名，整部MV看完讓人有「類謎片」的感覺。