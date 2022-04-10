直播蹭大S熱度？張蘭曝汪小菲連倒4店　睜眼就想著8千萬

大S和具俊曄閃婚引起關注，她低調接受祝福，前婆婆張蘭卻和前夫汪小菲忙著直播帶貨，只好親上火線，面對網友嘲諷也要露臉，被酸是蹭大S熱度，張蘭昨（9）日親曝真相，這麼拚命的原因，是因為兒子新開餐廳「麻六記」事業剛起步，每個月開銷就要1,800萬元人民幣（8,174萬元台幣）！





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▲張蘭表示汪小菲事業剛起步，每月開銷破8千萬台幣。（圖／翻攝微博）

大汪戀11年婚姻去年底告吹，汪小菲全心投入餐廳展店，短短1年內就開了18家店，作為兒子後盾的母親張蘭，幾乎沒有休息，每日親上直播帶貨，推銷自家美食產品，一度生病住院，網友心疼她歲數大了，不需要這麼拚，該是享清福的年紀，張蘭神情疲憊地向粉絲透露，每家店一個月開銷約100萬人民幣（454萬元台幣），「每天一開眼，就想著差1,800萬」。





張蘭更透露因疫情關係，有4家店面臨關店命運，一個月損失200萬人民幣（908萬元台幣），儘管如此，汪小菲還是很照顧員工，不但沒有裁員，還幫部屬張羅隔離生活所需，讓她非常驕傲，怒批網友：「也不撒泡尿照照自己，看看自己都幹了什麼，對社會沒一點貢獻。」





▲張蘭晾出孫子祝她生日快樂的影片，讓網友嚇了一跳。（圖／咬口鴨鴨微博）

最近剛過64歲大壽，張蘭在直播中曬出孫子「小箖箖」的祝福影片，5歲乖孫甜甜地跟奶奶說：「生日快樂，我愛妳喔」，並比了一個愛心，瞬間融化她的心，她大方秀給粉絲看，表明跟前兒媳大S沒有嫌隙，還會持續直播努力賺錢，為自己加油打氣：「有蘭姐在，堅持就是在直播」。



