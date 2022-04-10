T1／賽前練100顆罰球　德古拉絕殺太陽

台灣啤酒英熊職業籃球隊(9)日閉門舉行主場賽事對戰臺中葳格太陽，最終於延長加賽比數以119：118拿下四連勝。
台啤英熊前三節皆一路領先，但在第四節遭太陽洋將何喬登、桑尼等人關鍵追分，尤其塔克於讀秒階段投進三分球將比賽以107：107進入延長賽。延長賽開賽台啤英熊、臺中葳格太陽兩隊互別苗頭、互有領先，在最後3.3秒台啤英熊以117:118落後兩分，由德古拉最後兩顆關鍵罰球俱中拿下勝利，賽後德古拉表示：「很興奮能在關鍵時刻站在罰球線上為球隊拿下勝利，我在賽前都會練習投進100顆罰球，因為我知道這是我的得分武器之一。」針對最後一擊戰術，本場比賽攻下16分、12助攻、8籃板，準大三元超亮眼表現的台啤英熊隊長蔣淯安表示：「我們很準確地執行教練的戰術，雖然當下外線也有機會，但我們知道內線是我們更大的優勢，因此把球傳給了德古拉，也很開心他兩個罰球皆有命中並拿下勝利。」值得一提的是，加上本場比賽，台啤英熊為T1聯盟最常、也最會打OT的隊伍，在四場延長賽中贏下了三場，總教練楊志豪表示：「每打一次延長賽都帶給我們很好的經驗和學習，包含最後關鍵時刻的進攻和防守部分。相信我們團隊磨合到季後賽後，能減少打延長賽的機會。」而總教練楊志豪也特別談到德古拉加入團隊之後，包含內線牽制、籃板球，以及本場比賽最關鍵的罰球，都是德古拉加入後明顯的優勢，也相信台啤英熊在季後賽能有非常大的競爭力。
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