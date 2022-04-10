T1／台灣Rondo!林韋翰主場首秀破紀錄

新北中中信特攻籃球隊9日在主場迎戰桃園雲豹，主力後衛林韋翰首度在新莊體育館出賽，就傳出破聯盟本土單場新高的16記助攻，率領特攻以139比121大勝雲豹。此外，中信特攻總分139分及第四節單節46分，雙雙締造聯盟本季新猷，用紀錄之夜的精彩表現，終結近期三連敗低潮。回到自家主場，中信特攻吉祥物首度開箱，來自未來的機器人「Thunde於開場表演時帥氣登場，帶動現場觀眾氣氛，也有效拉抬球隊氣勢，首節即打出過往特攻招牌的快速球風，團隊全場共傳出42次助攻，寫下隊史最多紀錄。





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此役的此役致勝主因。本土新高助攻數的林韋翰，此役還攻進12分，寫下雙十數據，「今天我們打出屬於我們的球風，包括快節奏攻擊、強悍防守搭配轉換快攻，今天能締造紀錄，也感謝隊友跑出空檔把握機會。」賽後林韋翰表示。



