T1／台灣Rondo!林韋翰主場首秀破紀錄

新北中中信特攻籃球隊9日在主場迎戰桃園雲豹，主力後衛林韋翰首度在新莊體育館出賽，就傳出破聯盟本土單場新高的16記助攻，率領特攻以139比121大勝雲豹。此外，中信特攻總分139分及第四節單節46分，雙雙締造聯盟本季新猷，用紀錄之夜的精彩表現，終結近期三連敗低潮。回到自家主場，中信特攻吉祥物首度開箱，來自未來的機器人「Thunde於開場表演時帥氣登場，帶動現場觀眾氣氛，也有效拉抬球隊氣勢，首節即打出過往特攻招牌的快速球風，團隊全場共傳出42次助攻，寫下隊史最多紀錄。
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此役的此役致勝主因。本土新高助攻數的林韋翰，此役還攻進12分，寫下雙十數據，「今天我們打出屬於我們的球風，包括快節奏攻擊、強悍防守搭配轉換快攻，今天能締造紀錄，也感謝隊友跑出空檔把握機會。」賽後林韋翰表示。
「今天球賽內容非常棒，尤其是團隊助攻傳出本季最多，這是我們備戰季後賽最樂見的，尤其剛開賽打出來的速度，也是我們需要的表現。」賽後總教練李逸驊對本週主場二連戰的第一場，給予子弟兵好的評價，也對週日迎戰海神更有信心，「今晚射手們好好休息維持手感，對手陣型與今天截然不同，但仍希望能打出今天的團隊籃球，延續好的戰果。」