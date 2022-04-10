吳鳳替大甲媽祖扛轎還願！曝「當年1決定」 改變人生
藝人吳鳳來台發展10多年，後來還娶了台灣太太成為正港台灣女婿，而吳鳳昨（9）日在臉書提到2011年時原本要離開台灣回去土耳其，在因緣際會下參與了媽祖遶境扛轎，沒想到竟從此改變了人生。
台中大甲媽祖遶境為重要民俗活動，2022年的遶境活動將於8日（農曆三月初八）起駕，4月17日回鑾共9天8夜，而昨天吳鳳也再度參與了媽祖遶境，他在臉書上發文分享與媽祖遶境的緣分，「我2011年的7、8月本來打算離開台灣，因為當時我沒有工作機會，上了一些節目賺點零用錢，絕對不夠。而且獎學金也沒有了，根本沒有收入。我很認真找表演機會也沒有！所以我就想要離開台灣，回去土耳其。」
意外的是，要準備離開前，接到了節目主持人的邀約，當下他沒有考慮就答應了，還簽了5年的約，其中一次的外景節目就是參與大甲媽祖遶境，「當年我還去鹽水蜂炮，跟其他在地的活動。這些活動都讓我看見最單純的台灣。媽祖遶境也是告訴我很重要的一件事，我必須要入境隨俗！我很用心的體驗，一直願意參與就吸收真正的台灣味。」也因為擔任外景節目主持人，優異的表現讓他在2012年時奪下了金鐘獎，在同一年也認識了老婆，因此他直言：「好像我的人生在2012年重新出發，有點像我名字的鳳凰，重新出生開始活著。」
吳鳳感激的說：「我的人生真的變了，2011 年差點要離開台灣的我，後來結婚，工作更順利，受到大家的肯定跟支持。做出更多精彩的表演，創業，出書，當爸爸，買房子，拿到台灣的身分證等等。」他表示人生就此改變，「我相信這個變化中媽祖有很神聖的位置。」也因為如此，每年有時間都會參與遶境活動。