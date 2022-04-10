美媒：中美衝突、烏俄戰爭　北京加速聚焦核武

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依照美國官員說法，前總統川普（Donald Trump）政府在2018年的核武政策審查時曾表示，若美國或盟友遭遇重大的非核攻擊，美國會採用核武回應，去年初上任的拜登（Joe Biden）總統也堅持這樣的路線。
報導說，接近北京領導階層的人表示，隨著美國力挺台灣，而北京把台灣視為中國的一部分、誓言掌控台灣，這使得中國的領袖認為美國在台灣海峽衝突時可能使用核武。
目前沒有跡象顯示台海將發生戰爭。但美中兩國領導人都認為，台灣是軍事對抗的導火線。美國堅持「戰略模糊」不明說是否會出兵協防台灣，以遏止衝突。
報導提到，如果美國介入台海戰爭，美國在日本、關島和西太平洋的基地可能會成為中國軍隊的目標。
美國科學家聯盟核武資訊計劃案的研究人員科爾達 （Matt Korda） 以1月份的衛星圖像表示，新疆東南部有120個疑似導彈發射井，且最後一批45個發射井的臨時覆蓋物已移除，這顯示最敏感的部分完工。在中國西部另有兩個較小的發射井，仍處於早期施工階段。
分析家指出，這些發射井大到足以容納名為DF-41中國製的遠程飛彈，自2020年起服役的這款飛彈能打擊美國本土，並讓北京政權在受到核武攻擊時有能力第一時間回應。
最近其他跡象也顯示中國正在加重核武發展。美國國防部表示，北京在俄羅斯協助下，正在建立導彈預警系統，2021年2月已試射衛星。且中國還在開發更先進的武器，包括極音速飛彈。
此外，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，讓中國官員真實體會核武的戰略價值。加上烏克蘭1994年決定交出蘇聯解體後留下的核武，以換取美國和俄羅斯的安全保證，一位退役中國軍官表示，烏克蘭失去核武防禦力，以至於走到如今的局面。
隨著烏克蘭戰事持續，北京的盤算也愈來愈明顯。退役中國軍官說，不管未來局勢如何發展，世界會愈來愈衝突，中國勢將維持核武防禦系統。（編輯：郭中翰）1110410