張惠妹唱到「魚缸水震動」　黃珊珊：小巨蛋先天缺陷

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黃珊珊說，這幾天捷運公司以及主辦單位也都有到住戶家裡要求，每天晚上去觀察震動的改善狀況，努力調整來克服。在104年演出後，北市府曾請「國家地震工程研究中心」研究，發現小巨蛋的下方為黏土層，所有跳動行為都會往水平方向傳遞，因此，管理活動內容是最佳的唯一解，而除了小巨蛋的地質結構外，由於捷運松山新店線經過附近，也造成震動容易進一步向外傳播。
因此，黃珊珊表示，在演唱會開始前，為了避免表演造成擾民，市府與主辦單位審議通過活動因應計畫，除了在座位下墊高木板避震，同時宣導「跳動禁止」的概念，4／1到4／3的演出，都沒有超過場館振動管理值63dB。顯然縱使未超標，振動的問題雖然比之前有改善，但還沒到居民可以安居的程度，這問題市府會在研議重訂新的標準或是其他改善方式，這是市府必須要扛下的責任。
黃珊珊認為，主辦單位與歌手已經全力配合，在今天的表演中，阿妹也請歌迷坐著。里民的責備會由台北市政府一肩扛起 ，「這不是任何一位歌手的錯」，市府會根據這次的經驗，再來找出更有效的辦法。最後，黃表示，為了讓小巨蛋的活動展演順利舉行，同時兼顧周遭居民的生活環境，市府一直非常努力，去取得兩者的平衡，只要能做的，市府一定全力去做，同時也謝謝張惠妹體諒居民，不斷安撫歌迷跳動禁止、坐著著也可以很歡樂。