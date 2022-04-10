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張惠妹唱到「魚缸水震動」　黃珊珊：小巨蛋先天缺陷

▲天后張惠妹重返小巨蛋開唱，歌迷唱跳造成震動，引發當地里長及居民集體抗議。（圖／聲動娛樂提供）
▲天后張惠妹重返小巨蛋開唱，歌迷唱跳造成震動，引發當地里長及居民集體抗議。（圖／聲動娛樂提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-10 12:20:502022-04-10 12:22:01

天后張惠妹重返小巨蛋開唱，歌迷唱跳造成震動，當地里長及居民紛紛抗議，甚至有里長夫人向台北市副市長黃珊珊下跪陳情。對此，黃珊珊今（10日）指出，這並不是歌手的問題，而是小巨蛋場地的先天缺陷。

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黃珊珊稍早發文表示，前幾天晚上10 點多，她前往中華里的里民家中，親自感受到了民眾反應的震動，魚缸的水會動，電扇也會左右晃，有老人家這段期間，每到晚間10點30就出門，在外面散步到11點表演結束後才回家，如果不是人在現場，真的無法感受他們遇到的問題，「但這並不是歌手的問題，而是小巨蛋場地的先天缺陷」。

黃珊珊說，這幾天捷運公司以及主辦單位也都有到住戶家裡要求，每天晚上去觀察震動的改善狀況，努力調整來克服。在104年演出後，北市府曾請「國家地震工程研究中心」研究，發現小巨蛋的下方為黏土層，所有跳動行為都會往水平方向傳遞，因此，管理活動內容是最佳的唯一解，而除了小巨蛋的地質結構外，由於捷運松山新店線經過附近，也造成震動容易進一步向外傳播。

因此，黃珊珊表示，在演唱會開始前，為了避免表演造成擾民，市府與主辦單位審議通過活動因應計畫，除了在座位下墊高木板避震，同時宣導「跳動禁止」的概念，4／1到4／3的演出，都沒有超過場館振動管理值63dB。顯然縱使未超標，振動的問題雖然比之前有改善，但還沒到居民可以安居的程度，這問題市府會在研議重訂新的標準或是其他改善方式，這是市府必須要扛下的責任。

黃珊珊認為，主辦單位與歌手已經全力配合，在今天的表演中，阿妹也請歌迷坐著。里民的責備會由台北市政府一肩扛起 ，「這不是任何一位歌手的錯」，市府會根據這次的經驗，再來找出更有效的辦法。最後，黃表示，為了讓小巨蛋的活動展演順利舉行，同時兼顧周遭居民的生活環境，市府一直非常努力，去取得兩者的平衡，只要能做的，市府一定全力去做，同時也謝謝張惠妹體諒居民，不斷安撫歌迷跳動禁止、坐著著也可以很歡樂。

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