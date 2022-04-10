女星爆曖昧吳亦凡遭酸蕩婦！被問「探監嗎」 高EQ回應
大陸23歲女星秦牛正威在2019年時，被爆出與吳亦凡的牽手情，但當時雙方澄清沒有交往，但依舊引起網友批評聲浪，之後她靠著參加選秀節目順利出道。而吳亦凡先前因為被抖出誘姦未成年少女被捕，近日她再度因為男方被網友開酸，這一次她不再沈默，勇敢反擊。
秦牛正威尚未出道時傳出與吳亦凡的緋聞，之後靠著選秀節目進入大眾的視野順利出道，還參與演出了宮廷劇《延禧攻略》、電影《勇敢的你》，積極在演藝圈發展，最近則是錄製節目《蜜食記》第七季，而最近她在社群媒體上分享日常短片時，竟有網友留言酸她：「姐姐不去探個監嗎？」她高EQ回覆對方：「乖，你去。」而這個捍衛自己的舉動，獲得許多人力挺。
事實上，秦牛正威在吳亦凡被捕後，在微博發文透露遭吳亦凡粉絲霸凌2年多的心情，提到收到高達2萬多條的罵她「蕩婦」、「綠茶」的私訊，當時還在讀書的她，還被網友向學校施壓，要求她退學，可以說是非常辛苦，直到吳亦凡被抓後，網友才逐漸停止對她的攻擊。
※【NOWnews 今日新聞
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