北藝放大絕賣「滷味三寶」秀2.0違建！網虧：請支援香菜
位於士林夜市商圈的台北表演藝術中心即將完工開幕，日前再度因特殊的「巨型球體」建築造型引發網友熱議，外觀遭揶揄是「某個座落於台北的巨型關東煮？」網路上還流傳著「貢丸、米血、百頁豆腐」的梗圖，但官方粉專幽默自嘲「這個套餐我可以」，更吸引眾多名人與網友蓋樓一起玩食物（誤）。沒想到愚人節都過了，官方竟然攜手滷味名店売兆（賣灶）快閃三天開賣「滷味三寶」，將可以吃的迷因100%實體化，TPAC限量獨賣只到今（10）日下午。官方小編還秀出DIY自組「北藝2.0」，遭台北市副市長黃珊珊留言「這個設計...有違建的嫌疑」後趕緊說明已下肚，還遭網友敲碗「請支援香菜」、「可以再配碗菜頭湯嗎」，創意ㄎㄧㄤ爆。
台北表演藝術中心建築為設計師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）受士林夜市的鴛鴦火鍋啟發所設計，因巨型球體建築造型曾受《CNN》、《衛報》等外國媒體報導，「一鍋三味」正好代表著其中大劇場、藍盒子和球劇場三個重要劇場，更可以共用的中間舞台，合成一座最多可容納2300名觀眾的超級大舞台。
特殊建築外觀不僅成為重要地標識別，更遭揶揄是「某個座落於台北的巨型關東煮？」網路上還流傳著「貢丸、米血、百頁豆腐」的梗圖，沒想到官方粉專幽默轉發並自嘲「這個套餐我可以」，反而吸引眾多名人與網友支持，還留言蓋樓一起玩食物，紛紛點餐心中的經典小吃組合。
如今愚人節都過了，官方竟然攜手滷味名店売兆（賣灶），快閃三天開賣「滷味三寶」，以60年焦糖老滷混融中式椒麻與西式香草，有著溫潤不嗆喉的焦糖香與椒麻辣經典美味。號稱可以吃的迷因100%實體化，現場限量販售「組好的北藝」！或推薦民眾買回積木造型般的滷味，自己發揮巧思在家DIY，將想像的北藝中心蓋起來。
3+1招牌滷味只在TPAC 1F地球大廳，限量獨賣到今4/10下午17:00，還強調「沒有香菜，安心外帶」。官方小編更秀出DIY自組「北藝2.0」，遭台北市副市長黃珊珊留言「這個設計...有違建的嫌疑」後，趕緊說明「拆了拆了 進我肚子裡了」。超狂創意引來網友敲碗「請支援香菜」、「可以再配碗菜頭湯嗎」，還被稱讚「蔥花懂撒」。