阿妹開唱爆「4／6有確診足跡」　主辦單位回應了

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對於再度有確診者足跡出現在阿妹的演唱會，主辦單位回應：「主辦單位遵循相關單位處理方式，百分之百配合辦理。」先前爆出有確診者足跡時，主辦單位也特別發出聲明，提到會加強防疫，就連阿妹都在演唱會上嚴肅表示口罩要戴好，且其中一個會與粉絲近距離互動的橋段，也已經取消。
主辦單位針對張惠妹演唱會加強防疫重點如下：1.演出每天場館都有徹底清潔消毒。休演日（7日），場館內外已做更詳實的清潔消毒2.將於明日（4月8日）演出前，於小巨蛋對當天430位工作人全面進行快篩，所有入場工作人員皆需為陰性結果3.更動演唱會節目內容：取消演出人員走進觀眾席表演環節
嚴格維持「六道手續」的防疫入場規定：1.身份證票券實名制2.身份證或台北通實聯制3.量體溫4.紫外線除菌柱消毒5.進出洗手間噴酒精6.二次進出館外入場再次做除菌柱消毒7.演唱會期間藝人會加強宣導8.現場工作人員加強嚴格監控口罩確實戴好9.若有購票者因疫情顧慮，主辦單位接受當天現場退票10.本演出所有演出、觀眾入場管理規範，將於每天配合疾管局防疫規定即時調整
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。