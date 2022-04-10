清粥小菜界一哥非肉鬆？「低調神品」老饕愛慘：無人能敵
清粥小菜提供多種配菜供民眾挑選，尤其在宵夜時段特別受歡迎，對此，就有網友好奇「清粥小菜界的一哥是誰」，貼文一出，肉鬆竟然並非第一，老饕全喊低調神品「豆棗」，紛紛大讚「狂配好幾碗」、「沒一個比得過」。
該名網友在PTT以「玉筍跟肉鬆，誰才是清粥界的一哥」為題發文，表示在清粥小菜界當中，一直有著雙雄爭霸的傳統，「玉筍跟肉鬆兩邊各自擁有一大票死忠的擁護者，那麼究竟誰才是清粥小菜界的一哥呢？有沒有掛？豆腐乳、鹹鴨蛋這種特定人士擁戴的，就先不列入討論之中了QQ」。
貼文一出，「豆棗」受到最多網友推薦，「豆棗，yyds（永遠的神）」、「豆棗、麵筋、菜心」、「豆棗屌打」、「當豆棗不在？」、「喜歡豆棗跟麵筋的說」、「豆棗才是一哥好嗎，其他旁邊站」、「在豆棗面前沒一個能打的」、「豆棗，甜甜的好吃」、「豆棗第一」、「豆棗，我再說一次，豆！棗！」、「豆棗甜甜無敵！」、「豆棗，超級好吃」、「你把豆棗放哪裡!!?」。
但也有網友認為，「花生麵筋第一」、「味島香鬆！沒有其它」、「我喜歡菜心」、「豆腐乳」、「皮蛋」、「一定是肉鬆」、「麵筋派的站出來」、「豆棗超噁」、「脆瓜才是王道」、「唯一支持肉鬆」、「土豆麵筋笑而不語」。（編輯：郭佩蓉）