里長下跪抗議阿妹開唱震動　網火力全開狂酸「作秀」

張惠妹（阿妹）從4月1日起，要在台北小巨蛋舉辦12場演唱會，為了避免7年前《三天三夜》造成附近居民的困擾，特別呼籲參與演唱會歌迷以尖叫、掌聲代替跳動，但近來中華里里長、里長太太依舊不滿向副市長黃珊珊提出抗議，事件引起各方關注，不少網友看不下去，紛紛灌爆松山區中華里辦公處的Google地標留下負評。
點進松山區中華里辦公處的Google地標，可以看到網友留下許多一星評論，開酸：「怎麼不建議小巨蛋只能辦法會，嚴禁舉辦任何演唱會」、「地基不穩會搖晃，是不是該打掉重蓋比較安全無疑慮呢？」也有網友指里長太太下跪「作秀給滿五星，支持小巨蛋限定辦法會就好」，還有人表示：「是缺幾張選票？七年來辦了多少場跳起來的演唱會，阿妹一出來，你們就開始又在作秀，老房的根本才是問題所在！喔不對，真正的問題應該是『選舉到了』」
這次重返小巨蛋，主辦單位為了避震，座位下墊高木板，並宣導「跳動禁止」，得知有震動投訴一事，除了準時開唱外，還努力在晚上10點半之前結束演出，為的就是不想要擾民，可附近里長仍稱有震動，里長太太甚至激動到下跪陳情，對於里長的抗議，主辦單位回應：「這個問題可能要請小巨蛋回應了，這已經超越我們的部分，我們的部分都在合乎範圍的規定演出。」陳鎮川也表示：「我們只能盡量改善，很仔細盯著歌迷，他們也都沒跳，有點無奈，這（震動）需要科學來解答。」在今（10）日也發文：「我們可以。」自我打氣。