法國總統大選首輪投票開始　馬克宏遭極右派女將緊追

每五年一次的法國總統大選於今（10）日登場，然而在俄烏戰爭陰影下，原先優勢極大的中間派現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）選情出現危機，立場極右的國民聯盟（Rassemblement national，RN）候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）急起直追，選情結果將會是想當「歐洲和事佬」的馬克宏驚險連任成功或是三度參選的極右派女將瑪琳．雷朋成為法國首位女總統，各界無不等著看。
法蘭西第五共和的第12場總統大選第一輪投票於今日登場，投票從當地時間上午8時（台灣時間下午2時）起，至晚上8時 （台灣時間11日凌晨2時）結束；若第一輪投票中沒有候選人獲得超過50%的絕對多數票，兩周後將由得票數前兩高的候選人於4月24日進行第二輪投票，決定出下一任法國總統。
就民調數據來看，現任總統馬克宏仍微幅領先雷朋，《美聯社》報導指出雷朋僅落後馬克宏1至6個百分點；《路透社》則稱雷朋在可能與馬克宏進行的決選中將獲得49%的選票，創下歷來調查的最小差距，但仍稱44歲的馬克宏將會在第一輪投票佔領先地位，並於第二輪投票中擊敗53歲的雷朋；此外，法國普遍在投票結束後就會有初步的出口民調結果，且該結果具相當可信度。
分析普遍認為，12名候選人當中將會由馬克宏與雷朋脫穎而出，極左派老將梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）只能如同民調排名，位居第三擔任陪榜角色，不過選舉前不少左派選民不打算重複2017年的做法，也就是為了不讓雷朋進入第二輪投票轉而投給馬克宏，梅蘭雄有望瓜分馬克宏左派選民的票倉，讓這場選舉更加難以預測。