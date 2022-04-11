父女戀有譜？邵奕玫為管麟甜擦護手霜　突告白放閃　　

由涂善存、邱宇辰、宋偉恩與管麟，搭檔林意箴、李宣榕、陳璇與邵奕玫主演的電視劇《我和我的鋼四壁》，收視開出紅盤，四組CP各自有著精彩的感情線發展，但最被粉絲憧憬幻想，期盼投影在自己身上的，是管麟與邵奕玫譜出相差17歲的這段忘年之戀，日前LiTV專訪到管麟與邵奕玫，兩人不但螢光幕前CP感十足，私下也是互動零違和，因此直接了當問邵奕玫，到底現實生活中，有沒有對管麟小鹿亂撞？而小妮子也當著管麟面表態：「是！」也坦承管麟就是理想型，此話一出讓大家全面入坑！

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▲管麟（右）與邵奕玫在《我和我的鋼四壁》是相差17歲的「宇星CP」。（圖／LiTV、衛視中文台提供）

現實生活相差10歲的管麟與邵奕玫，在戲裡設定相差17歲，為了讓彼此融入角色設定，一開始管麟對邵奕玫表現「頗距離感」，讓邵奕玫即使走過去，都緊繃到不敢對對他說「借過」二字，不過隨劇情走向與對戲，兩人漸漸從陌生到有了默契，邵奕玫充分感受戲裡這個小妹妹，對小舅的同事那份純真戀慕的情愫，「我印象最深的是有一場『護手霜』的橋段，劇情是因一個小意外，我拿出護手霜幫管麟哥擦拭，我就覺得很害羞…只要導演一喊卡，我就會說『管麟哥不好意思…不好意思…不好意思…』，現在想起來還是挺害羞的！」

邵奕玫說，管麟除了憶起兩人意外之吻外，「到最後一刻，她還在借位！」又補充：「有一場我們最重要的告白，戲裡她在愛情是要對我主動，但實際上她戀愛經驗又少，所以需要花多點時間幫忙，那時我第一次握住她的手，就是身為隊友的感覺，我甚至感覺到她的手在發抖，我就一直給她鼓勵與安定，要她別擔心放心演！」。

▲重現《我和我的鋼四壁》的告白拍攝橋段，管麟握住緊張的邵奕玫手簡直閃炸！（圖／LiTV、衛視中文台提供）

戲齡不深，但邵奕玫演技卻是可圈可點，備受劇組肯定，除了「鋼四壁」四帥，小妮子也跟陳昊森、曾敬驊、林輝閔等一票男神哥哥合作過，問誰最令她小鹿亂撞？「我覺得對於哥哥都是崇拜或學習，例如昊森哥就是一起打球的哥哥、敬驊哥是在節日會互相關心對方過得如何的哥哥、輝閔哥是私下能討論表演的哥哥，至於『鋼四壁』的哥哥都很照顧我，假如要說小鹿亂撞，我肯定先挑管麟哥！」

▲管麟成功演出角色，讓不少媽媽想把女兒嫁給他！（圖／LiTV、衛視中文台提供）

▲邵奕玫表示管麟其實是自己的理想型，讓粉絲溺愛爆走期待後續發展！（圖／LiTV、衛視中文台提供）