秘境尋味｜茶園旁的舒心小茶鋪 用甘醇茶咖啡+澎湃早午餐佐碧綠春光
從台北到宜蘭行經北宜公路時，總會在茶鄉坪林逗留，買顆茶葉蛋或喝杯冷泡茶休息一下，但自從雪隧開通之後，有好久沒有到坪林走走了，記憶中的坪林就是老街、博物館等，沒想到跨過北勢溪畔的茶園邊有個溫暖又有氣質的小茶舖，讓人忍不住停下腳步一探究竟。
茶園下的舒心小天地
精緻小巧檜木打造、半開放式空間的心茶合一，是由Jolin、芳妤與幾位年輕的八年級女孩共同經營，用坪林好茶、早午餐、茶點與甜食，款待每位造訪的客人。
大學同窗的兩人學的是心理諮商，她們笑著說現代人生活壓力大，結合過去所學與坪林天然景致加好茶，打造出獨一無二的空間，蠻多客人表示來到這裡讓他們覺得很放鬆，在淡雅大地色系的波浪布幔與半透光的玻璃屋中看著外面的濃綠茶園與湛藍天光，愜意品一口好茶，不知不覺身心都被療癒了起來。 身為坪林女兒的芳妤說，我們希望透過真誠溫暖的社群與創新、時髦的飲茶方式，吸引更多人造訪坪林、認識坪林的美好！獨特打造的茶咖啡也是由熱愛咖啡的芳妤親自研發，愛茶又醉心咖啡的她選用精品咖啡豆以濃縮方式搭配冷萃包種茶飲，喝的時候將咖啡液體緩緩倒入黃綠透亮的包種茶湯中，味道優雅迷人，一舉收買了許多咖啡控的味蕾。 店家資訊
心茶合一
地址：新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號
電話：0911-842-511
FB：心茶合一TeaFlow
時間：10:00-17:00（週二公休）
防疫比照中央規定隨時調整
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