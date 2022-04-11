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秘境尋味｜茶園旁的舒心小茶鋪　用甘醇茶咖啡+澎湃早午餐佐碧綠春光

秘境尋味｜茶園旁的舒心小茶鋪　用甘醇茶咖啡+澎湃早午餐佐碧綠春光
秘境尋味｜茶園旁的舒心小茶鋪　用甘醇茶咖啡+澎湃早午餐佐碧綠春光

行遍天下旅遊網

2022-04-11 07:30:41

從台北到宜蘭行經北宜公路時，總會在茶鄉坪林逗留，買顆茶葉蛋或喝杯冷泡茶休息一下，但自從雪隧開通之後，有好久沒有到坪林走走了，記憶中的坪林就是老街、博物館等，沒想到跨過北勢溪畔的茶園邊有個溫暖又有氣質的小茶舖，讓人忍不住停下腳步一探究竟。

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▲心茶合一位在北勢溪畔，同時也是茶園與公園步道起點旁。
▲心茶合一位在北勢溪畔，同時也是茶園與公園步道起點旁。
▲從店外小山徑往上，可一路散步到茶園上方的石雕公園。
▲從店外小山徑往上，可一路散步到茶園上方的石雕公園。
茶園下的舒心小天地

精緻小巧檜木打造、半開放式空間的心茶合一，是由Jolin、芳妤與幾位年輕的八年級女孩共同經營，用坪林好茶、早午餐、茶點與甜食，款待每位造訪的客人。

▲用茶葉元素設計的店名字體，襯在檜木上看起來非常有質感。
▲用茶葉元素設計的店名字體，襯在檜木上看起來非常有質感。
大學同窗的兩人學的是心理諮商，她們笑著說現代人生活壓力大，結合過去所學與坪林天然景致加好茶，打造出獨一無二的空間，蠻多客人表示來到這裡讓他們覺得很放鬆，在淡雅大地色系的波浪布幔與半透光的玻璃屋中看著外面的濃綠茶園與湛藍天光，愜意品一口好茶，不知不覺身心都被療癒了起來。

▲座位數有限，半開放的玻璃屋搭配大地色系的布幔，是主人用心打造的小天地。
▲座位數有限，半開放的玻璃屋搭配大地色系的布幔，是主人用心打造的小天地。
身為坪林女兒的芳妤說，我們希望透過真誠溫暖的社群與創新、時髦的飲茶方式，吸引更多人造訪坪林、認識坪林的美好！獨特打造的茶咖啡也是由熱愛咖啡的芳妤親自研發，愛茶又醉心咖啡的她選用精品咖啡豆以濃縮方式搭配冷萃包種茶飲，喝的時候將咖啡液體緩緩倒入黃綠透亮的包種茶湯中，味道優雅迷人，一舉收買了許多咖啡控的味蕾。

▲義式水洗耶加：輕發酵香氣優雅的坪林包種茶，加上特選精品咖啡豆水洗耶加，變化出獨有的茶咖啡。喝的到葉的清香回甘，以及咖啡的純粹風味，味道鮮明，卻不搶走各自風采。
▲義式水洗耶加：輕發酵香氣優雅的坪林包種茶，加上特選精品咖啡豆水洗耶加，變化出獨有的茶咖啡。喝的到葉的清香回甘，以及咖啡的純粹風味，味道鮮明，卻不搶走各自風采。
▲心情早餐盤：招牌芥末鮪魚醬與丹麥土司抹上法國奶油，再搭配在地小農直送雞蛋煎成的嫩蛋與溫烤蔬食，滿滿一盤元氣十足。
▲心情早餐盤：招牌芥末鮪魚醬與丹麥土司抹上法國奶油，再搭配在地小農直送雞蛋煎成的嫩蛋與溫烤蔬食，滿滿一盤元氣十足。
▲馥郁蜜香、沁香包種：選用當地產的紅茶焙製造成全發酵紅茶，醇紅蜜香透過控溫烘焙，讓果香的風味胃提升，喝起來帶有香甜的水果香氣。馥郁蜜香則含有天然蜂蜜香氣，香甜甘醇。
▲馥郁蜜香、沁香包種：選用當地產的紅茶焙製造成全發酵紅茶，醇紅蜜香透過控溫烘焙，讓果香的風味胃提升，喝起來帶有香甜的水果香氣。馥郁蜜香則含有天然蜂蜜香氣，香甜甘醇。
店家資訊

心茶合一

地址：新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號

電話：0911-842-511

FB：心茶合一TeaFlow

時間：10:00-17:00（週二公休）

防疫比照中央規定隨時調整



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