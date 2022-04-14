解碼AV圈7／拍A片也要懂行銷　圤智雨：我最懂宅男要什麼

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圤智雨在學生時代熱中玩團，後來以詞曲作家身分踏入唱片圈，只是都未能順利發片，轉而在網路拍片，反倒開啟了導演的斜槓人生，從音樂人變成網紅推手，陸續捧紅「宅男女神」阿喜（林育品）、「情色教主」雪碧（方祺媛）、「最美魚販」阿澎（劉心語）、横綱凱咪等人。
至於擔任AV導演，圤智雨說，7年前就曾幫外國客戶導過AV，但去年疫情爆發，收入銳減，朋友又找他幫忙，且片酬還不錯，就決定重操舊業。「我拍一部片12萬元起跳，我不是拍得最好的，但我是最貴的，因為我會自帶新聞效果，也可以幫忙後續的行銷、宣傳、炒作。」
《華根初上》能炒作得這麼成功，除了鄧佳華本身的爭議外，開拍前的插曲，也讓觀眾都相當關注。開拍的記者會上，原本設定要與鄧佳華合作的女優是有「暗黑楊丞琳」稱號的孟若羽，但之後卻又因粉絲、家人反對，女優臨時換角，改由另一女優苡若上陣。《華根初上》大賣後，圤智雨揭密，女優一開始就是苡若，會提到孟若羽只是為了宣傳。
「一切的一切，都是我搞出來，一開始本來就沒有孟若羽，就是苡若，但我要把新聞做大，要炒一個禮拜的新聞，身為行銷只能去創造新聞，用苡若當行銷第一位，爆點不大，我就跟製片說，我需要一個曝光的女優，等拍攝前幾天再說家人壓力，要換角，就可以了，這就是大家期望看到的！你去破壞預設立場 ，得到的才會最大，這一切都在我的計畫內。」
其實早在《華根初上》之前，YouTuber米砂搭上韓劇熱潮，投入百萬成本製作《鮑魚遊戲》，在華語AV史上的獲利也名列前茅。圤智雨說，好的行銷可以成就一個現象，像《鮑魚遊戲》也是行銷做得大，才賣得好，孟若羽最後沒有參與《華根初上》，但知名度也更高了，「這對她（孟若羽）是加分的。」
「行銷是百分之百需要的，但片商不想多花預算，他們不懂行銷、不了解行銷，只能用傳統模式上架，再等待賣不賣，不賣了，就再努力。大部分片商不會有這個（行銷）能力，就算花錢請行銷公司，也不一定作得到，除了要跟媒體有一定的良好關係外，新聞敏銳度也要夠高，懂網友要什麼，但是我兩者兼具，我知道媒體要什麼，我自己又是宅男，很清楚網友要什麼。」
談到最一開始的創意，圤智雨說，合作的片商都知道他點子多，當時聊到找誰擔任主角，片子一定會大賣，「他們（片商）就講了幾個人選，我就想說，找鄧佳華，本來也沒想到（片商）會同意，後來我就去問他（鄧佳華），他（鄧）說有興趣、沒合約，我說，那就來吧！」
確定找鄧佳華擔任男優後，圤智雨把唱片公司那套行銷搬過來，過去很少有AV拍攝前有記者會，但他邀了媒體開記者會，「大家愛看又愛罵，媒體也是，就算不想寫，但為了點閱率還是要寫，我搞一個記者會，就算電子媒體不來，網路媒體也會來，事實證明也是如此。」接著再用孟若羽的「插曲」炒作，果然讓《華根初上》從開拍到上架，都一直是勁爆話題。
《華根初上》紅了，圤智雨也跟著紅了，親朋好友也陸續得知，他的另一身分是AV導演，「但他們知道後的反應，跟我想的差很遠，都沒有責怪，有堂弟跟我說，『偶像！台灣之光！加油』，其他長輩沒有講話，我的媽媽哥哥姐姐，都覺得還好，沒有什麼不好，我算是lucky（幸運）的，反正我又不是男優，我還有其他職業，導完《華根》隔天，我的其他客戶也都知道了，但也沒說什麼。」