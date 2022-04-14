COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

解碼AV圈7／拍A片也要懂行銷　圤智雨：我最懂宅男要什麼

▲ 網紅推手圤智雨（左）。翻攝圤智雨臉書
▲ 網紅推手圤智雨（左）。翻攝圤智雨臉書

何哲欣／專題報導

2022-04-14 12:00:272022-04-14 12:42:28

爭議網紅鄧佳華去年年中開始，因為求職狀況坎坷，反而變成媒體報導焦點，後來鄧佳華離開直播圈，表明想改當AV男優，TWAV看上他的話題性，協助他圓夢，拍攝《華根初上》，結果一炮而紅。TWAV透露，《華根》是有史以來賣最好的AV，換算後票房近4百萬元。但促成TWAV找鄧佳華拍戲、並肩負起一連串行銷重責大任的關鍵人物，是導演圤智雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【完整系列報導請見：AV產業大揭密

圤智雨在學生時代熱中玩團，後來以詞曲作家身分踏入唱片圈，只是都未能順利發片，轉而在網路拍片，反倒開啟了導演的斜槓人生，從音樂人變成網紅推手，陸續捧紅「宅男女神」阿喜（林育品）、「情色教主」雪碧（方祺媛）、「最美魚販」阿澎（劉心語）、横綱凱咪等人。

至於擔任AV導演，圤智雨說，7年前就曾幫外國客戶導過AV，但去年疫情爆發，收入銳減，朋友又找他幫忙，且片酬還不錯，就決定重操舊業。「我拍一部片12萬元起跳，我不是拍得最好的，但我是最貴的，因為我會自帶新聞效果，也可以幫忙後續的行銷、宣傳、炒作。」

《華根初上》能炒作得這麼成功，除了鄧佳華本身的爭議外，開拍前的插曲，也讓觀眾都相當關注。開拍的記者會上，原本設定要與鄧佳華合作的女優是有「暗黑楊丞琳」稱號的孟若羽，但之後卻又因粉絲、家人反對，女優臨時換角，改由另一女優苡若上陣。《華根初上》大賣後，圤智雨揭密，女優一開始就是苡若，會提到孟若羽只是為了宣傳。

「一切的一切，都是我搞出來，一開始本來就沒有孟若羽，就是苡若，但我要把新聞做大，要炒一個禮拜的新聞，身為行銷只能去創造新聞，用苡若當行銷第一位，爆點不大，我就跟製片說，我需要一個曝光的女優，等拍攝前幾天再說家人壓力，要換角，就可以了，這就是大家期望看到的！你去破壞預設立場 ，得到的才會最大，這一切都在我的計畫內。」

其實早在《華根初上》之前，YouTuber米砂搭上韓劇熱潮，投入百萬成本製作《鮑魚遊戲》，在華語AV史上的獲利也名列前茅。圤智雨說，好的行銷可以成就一個現象，像《鮑魚遊戲》也是行銷做得大，才賣得好，孟若羽最後沒有參與《華根初上》，但知名度也更高了，「這對她（孟若羽）是加分的。」

「行銷是百分之百需要的，但片商不想多花預算，他們不懂行銷、不了解行銷，只能用傳統模式上架，再等待賣不賣，不賣了，就再努力。大部分片商不會有這個（行銷）能力，就算花錢請行銷公司，也不一定作得到，除了要跟媒體有一定的良好關係外，新聞敏銳度也要夠高，懂網友要什麼，但是我兩者兼具，我知道媒體要什麼，我自己又是宅男，很清楚網友要什麼。」

談到最一開始的創意，圤智雨說，合作的片商都知道他點子多，當時聊到找誰擔任主角，片子一定會大賣，「他們（片商）就講了幾個人選，我就想說，找鄧佳華，本來也沒想到（片商）會同意，後來我就去問他（鄧佳華），他（鄧）說有興趣、沒合約，我說，那就來吧！」

確定找鄧佳華擔任男優後，圤智雨把唱片公司那套行銷搬過來，過去很少有AV拍攝前有記者會，但他邀了媒體開記者會，「大家愛看又愛罵，媒體也是，就算不想寫，但為了點閱率還是要寫，我搞一個記者會，就算電子媒體不來，網路媒體也會來，事實證明也是如此。」接著再用孟若羽的「插曲」炒作，果然讓《華根初上》從開拍到上架，都一直是勁爆話題。

《華根初上》紅了，圤智雨也跟著紅了，親朋好友也陸續得知，他的另一身分是AV導演，「但他們知道後的反應，跟我想的差很遠，都沒有責怪，有堂弟跟我說，『偶像！台灣之光！加油』，其他長輩沒有講話，我的媽媽哥哥姐姐，都覺得還好，沒有什麼不好，我算是lucky（幸運）的，反正我又不是男優，我還有其他職業，導完《華根》隔天，我的其他客戶也都知道了，但也沒說什麼。」


解碼AV圈1／中國博弈業年砸5億投資　清純台灣妹進軍國際

解碼AV圈13／導演阿嘉：敬佩男優專業！空檔也在尻槍熱身

解碼AV圈12／作品上百部！台最強男優Jacky：拍片不會爽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀