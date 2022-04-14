解碼AV圈8／菜鳥男優Jilin拍片記錄人生　要讓全國都認識

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吉林的正職是工廠的夜班技術員，透過朋友介紹認識Jacky，投入AV產業擔任男優。從看A片到演A片，他深深體會到，這行並不像看起來那麼輕鬆簡單，有深深的學問，「最重要的就是要能適應環境，一開始要在大家面前全裸，一定會有壓力，所以要知道何讓自己放鬆。」還好他適應得很快，第二部作品開始，他已經克服自己的心理障礙。
那到底AV男優的工作爽不爽？吉林不假思索，立刻回答，「一點也不爽，不是像外界想的那麼爽。」他解釋，對男優來說，不管長得多帥，硬不起來就是不行，而且會因此讓整個劇組停機，影響大家的拍攝時間，拖累拍攝進度，自己的壓力就會更大，「所以要趕快訓練自己，趕快融入環境，不然就是會讓大家無法休息。」
台灣AV產業，每部片的資金約40萬元，但女優收入就佔了近半，剩下的要給拍攝團隊，男優每部片酬都只有幾千元收入，酬勞與辛苦不成比例。吉林對此也不以為意，他說自己每拍一部片，酬勞僅5千元，「我是沒關係，每個人都有自己的角色，男優雖然比較辛苦，但大家看A片都是看女生的臉，片酬當然會比較高，我自己做得開心就好。」
「我覺得當男優最有成就感的地方，就是拍AV是一種藝術，能記錄自己生活，我平常沒什麼嗜好，很少自己拍照，現在有願意提供工作機會，還可以幫忙記錄自己的生活方式，工作時大家都很專業，休息時大家又都是好朋友，我很喜歡這個環境。」
吉林也不在意外界的眼光，身邊的朋友得知他是男優，都很驚訝也佩服，家人雖然還不知道他當男優，他想等作品多一點再與家人分享，「我相信他們都會接受。」至於網友的酸言酸語，他說，以前也曾對這個行業有疑慮，但現在反而覺得是一種榮譽，是在記錄自己的人生，「別人的負面心態，反而會更激勵我投入。」
為了全心全意投入擔任男優，吉林也努力變得更專業，包括自己的感情觀。單身七年的他，工作時絕不參雜個人感情，也不在意交不到女友，「因為就算交了，有的人嘴巴雖然不講，心裡還是會有疙瘩，久了就可能會變成導火線，情緒就可能會影響我的工作。總會找到有女生願意接受我的工作，如果不接受，我就繼續單身，以我的事業為主，反正我單身久了，習慣了。」
少了女友，多出更多時間強化自己體能與技巧。拍片之餘，吉林還是努力健身，畢竟男優也需要雕塑自己身材，肚子不能太大，避免不美觀。但健身也是要避免肌耐力不足，無法應付導演需求。他舉例，拍攝火車便當體位時，最需要下盤力道，有的人上半身很壯，但大腿肌力不足，也撐不了太久。
過去熱衷看A片，現在當了男優，還需要看A片嗎？吉林笑說，現在看片不是為了生理需求，他還是會看很多片，但主要是觀摩其他男優的動作，一樣的體位看別人怎麼做比較輕鬆，「又或者是那些比較少人挑戰的動作，我也會抱著學習的心態。」
入行僅僅半年，吉林還是菜鳥，但心態卻已相當成熟，他提醒其他有志擔任男優的男生，要先調適自己的心態，「這是工作，你要學會為自己負責，如果抱持著隨便的心態，只想來玩玩，我會篩選掉，不能你想來玩玩，就一顆老鼠屎影響到整個劇組，如果你願意持續努力，持續追求進步，我才會考慮推薦給經紀人。」
談到自己的未來職涯，吉林說，男優唯一比女優有優勢的地方，就是男優比較沒年齡限制，日本有演員70歲還在當男優，他也希望男優生涯能夠長，也希望能轉當正職，把男優當自己的職業。
他的經紀人Jacky是目前國內男優的指標，累積作品近百部，靠著拍片與兼職經紀，月入約十萬元，但吉林發下豪語，「如果我還沒死掉，如果我能力還可以，我能拍就想繼續拍，我要超越我老大，目標要在國內闖出一片天，未來也希望能進軍國際，能出國工作兼旅遊。」