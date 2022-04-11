傳芬蘭瑞典今夏加入北約　凸顯俄戰略重大失誤

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院高層官員說，這樣的討論凸顯俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭只是掀起壯大北約的議題，並讓北約變得更加團結，與蒲亭在戰前陳述的目標正好相反。
蒲亭要求北約停止東擴並停止接受新會員，並指控北約威脅俄羅斯安全。現在，北約反而增加對烏克蘭的支持，且正在準備歡迎新的會員國加入。
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭之際，芬蘭和瑞典兩國關於加入北約的民意出現大幅度轉變，一名前芬蘭總理告訴CNN，「在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭這一天，加入北約大致已成定局」。
一名美國國務院高階官員本週說：「看看芬蘭與瑞典的民意，以及他們的觀點如何在過去6週出現劇烈變化，我想這就是另一個例子足以說明（俄國）戰略失敗。」
芬蘭總理馬林（Sanna Marin）8日說，芬蘭國會將在「未來幾周」討論成為北約會員國的可能性。她又說，她希望這些討論能在「仲夏之前」結束。
瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）3月底接受瑞典電視台（SVT）訪問時，沒有排除成為北約會員國的可能性。瑞典官員告訴CNN，瑞典正在進行安全政策分析，將在5月底前完成，政府預計將在分析報告完成後宣布瑞典立場。他們說，瑞典將在近期公布國家立場，端視鄰國芬蘭何時公布。
芬蘭駐美國大使郝塔拉（Mikko Hautala）告訴CNN，芬蘭和瑞典彼此密切協調，但會獨立做成決定。
芬蘭官員8日說，芬蘭不是「急需」北約的防衛而尋求加入，反而是莫斯科入侵烏克蘭的行動迫使芬蘭「重新思考基本面」。
這位官員說：「我們了解我們與俄羅斯的關係現在還存在，但因為俄羅斯做出這些行動，彼此的關係已無法跟以前一樣了。」
克里姆林宮7日表示，如果芬蘭和瑞典加入北約，俄羅斯勢必「重新平衡局勢」。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴英國天空新聞網（Sky News）：「我們必須讓西側更精實，以確保我國安全。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110411