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解碼AV圈9／男生別羨慕！他們長期拍片　都出現職業倦怠

▲ AV片場直擊。陳建彰攝
▲ AV片場直擊。陳建彰攝

何哲欣／專題報導

2022-04-14 12:06:062022-04-14 12:36:47

很少男生沒看過A片，對於影片中，能與超正的女優翻雲覆雨的男優，通常都會很羨慕。即使無緣當男優，如果能擔任導演執導AV，在現場指揮、調度男優女優激戰，似乎也是不錯的職業。不過《NOWnews今日新聞》專訪台灣AV產業的男性從業人員，包括導演、男優，他們都坦言，在這個行業待久了，還是會有職業倦怠。男優Jacky說，「外界都以為這行好爽喔，我告訴你，完全不會爽！」

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Jacky原本也是攝影師，因緣際會接觸AV影片拍攝，拍久了甚至自己下海當男優，迄今已累積近百部作品，算得上圈內指標性的男優。他說，當男優其實很辛苦，「可能外界都覺得好爽喔，是男人夢寐以求的職業，或是遇到拍3P，一對二、雙飛，好像很爽，我跟你說，完全不會爽的！在片場的體力消耗，跟私底下約會，男女朋友或夫妻做愛的時候，狀態完全不同。」

Jacky說，這種愛情動作戲，可能會有四到五個鏡頭，每個動作都要有一定的時間長度，消耗的體力很多，「跟你平常一般做愛完全不一樣，你又不可能跟你老婆搞4、5個小時，你會跟女友玩火車便當嗎？你自己覺得可以維持多久？」

身為專業的男優，Jacky說，工作結束後，他可以很快脫離劇情，可以把性跟愛分得很清楚，但有時候還是難免有倦怠，若工作太累，對「性」比較沒興趣。

AV導演圤智雨最近找爭議網紅鄧佳華擔任男優，拍攝《華根初上》，引發網友熱烈討論。他說得更直白，「一直都職業倦怠，對性比較冷感，如果導到重口味的片，最久會有一個多月，對性無感，不太看A片。」圤智雨說，當導演的時候還不是最嚴重，最嚴重的是剪輯時，一般影片的剪輯都很乏味了，AV影片還要同一個體位、同一個部位特寫，要一直看，來回看，「看到會厭惡。」

饒舌團體187INC作品充滿色情暴力等露骨話題，成員Young Johnny（強尼）擅長拍攝成人題材影片，本身也是AV導演，近年來累積拍攝40幾部AV。他說自己拍了這麼久的A片，還是對這行業充滿熱情，對性很熱衷，已婚的他，與老婆間的房事還是一尾活龍。

不過他也提到自己的職業病，有時男生為了解決生理需求，會希望看個A片打個手槍，以前他看A片可以5分鐘、10分鐘解決，現在可能要花上一個小時，因為一看片就會不自覺先注意，人家的燈光怎麼打的、鏡位怎麼抓的，會思考一下人家怎麼拍攝出這樣的作品，「結果槍也沒打成，浪費一個多小時在研究人家怎麼拍A片。」

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