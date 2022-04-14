解碼AV圈10／男優難賺！導演下令就要立刻硬　1部片僅8千

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男生看A片幾乎只看女優正不正，台灣女優的片酬，通常都有6、8萬元，較知名的可以到10多萬元，天花板約在20萬元；相較之下，男優只算是臨演等級，入行約5、6千，一般是8千，最多通常也只到1萬元。這樣的片酬，女優可以靠接案當正職為生，男優不可能全靠接案，只能兼職，「就算一個月讓你接到10幾個案子，你也榨乾了。」Jacky說。
外界認為女優很正，能與女優合作一定很幸福，但其實在男女優到片場前，不會知道這次是跟誰合作。Jacky說，「演員就是演員，就是要專業，沒有在讓你挑的，又不是八大行業還可以讓你換包廂！更何況也從來沒聽過，有導演會因為男優意見就換女主角的！」他開玩笑說，「你如果是專業男優，不管是誰，即使是恐龍，你還是要硬著上！」
但女優既然能當拍片，想必外表也不至於太差，不太可能會有恐龍女優。不過Jacky又說，也不是跟漂亮女優做，就更爽、更舒服，拍片環境畢竟跟約會環境完全不同，導演要求的體位也不同，如果遇到漂亮的女優，反而會讓男優備感壓力，壓力更大，擔心表現不好，狀態難維持。
Jacky也提到，他剛入行拍戲時，導演要求他要能長時間不射，他就認真練習，但後來拍片又很常遇到，導演又要求，「我要你射就要射」。他說這有很大難度，射不出來、人家又要這個畫面，自己也會很痛苦，「如果不行，大家只能等OK，但整個劇組包括攝影、燈光、導演、企劃，全部的人盯著你，問你好了嗎？壓力都在你身上。」
《NOWnews今日新聞》團隊這次製作AV專題，Jacky與有「台灣第一女優」稱號的吳夢夢，都曾協助我們到拍片現場直擊。男優硬不硬、什麼時候硬、能硬多久，絕對是拍AV的關鍵。第一次我們到片場直擊，一開始導演先拍調情戲，拍了一個小時後，導演要求男優接下來要立刻硬，男優也必須立刻熱身。另一次直擊，男優因有外人在場，較不習慣，心情受影響，後來也是先吃半顆威而鋼，才能繼續拍攝作業。
但藥也不是萬能，Jacky說，他也遇過有男優在片場兩個小時，也吃了藥，但就是硬不起來，「這全都是心理因素，你越想要硬邦邦、要持久，越容易硬不起來。」就算硬了，不夠久也沒用，Jacky說，有時候同一個動作要演四、五次，男優的狀態還是要維持，「如果不行，就是只能等，全部劇組，包括攝影師、燈光、導演、企劃，將近十個人，全部的人盯著你，問你好了嗎？壓力都在你身上，你要克服，要狀態弄（硬）起來，沒那麼簡單。」
「有些女優看到男優，也會覺得心疼，為了射出來的畫面，弄到（陰莖）破皮。」Jacky感嘆。不過也不一定都是下體破皮，光是膝蓋就很常磨破皮，「在那種硬地板、車上撞來撞去，有時候是草地、沙地，都會破皮；在沙發拍戲，如果是皮沙發，一樣會破皮，但這一切也都要男優承擔。」
男優女優是少數、甚至可以說是罕見，男女同工不同酬、但卻是男生領低薪的行業。Jacky說，還是希望爭取男優的片酬能再與女優拉近，而且也應該要有規範，也許不是立法，是業界自己有共識，男優的工時不能太長、一天不能要求男優射精太多次，維護男優身心健康。