解碼AV圈11／想當男優看過來！別想免費打砲　要多練下盤

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去年年末，TWAV找鄧佳華拍攝《華根初上》，配合絕佳的行銷策略，成功引爆話題。TWAV製片Mogran還說，鄧佳華圓夢，讓許多宅男想跟進，《華根初上》上架後，公司平均一天會收到五、六則簡訊詢問，說想要當男優，公司會先帶他們去片場，讓他們了解當男優很不好受，又只能拿一點錢，自己要想清楚，「結果就刷掉九成的人。」
Jacky入行約3年多，自己原本也是攝影師，因緣際會投入AV拍攝，拍著拍著自己也成了片中主角，他擔任男優的作品，累積已近百部，是台灣AV相當資深的男優。隨著年齡漸長，除了拍片外，他也開始擔任經紀人角色，幫旗下藝人接案。他說男優最基本的生理條件，就是要大要持久，若性器太短、一直掉出來，畫面不好看，也無法特寫，持久則是要應付冗長的拍片過程。
Jacky說，他面試男優女優，一定都會跟對方講清楚，不會是借位演出，一定會有動作戲、會有特寫，也一定會進入，「片場都是實戰演出，你要能接受，才能到下一步。」當然也會有人自認性經驗豐富，什麼百人斬、千人斬，但性經驗跟拍攝是兩回事，影片有很多元素，當男優還要懂得表演，要顧及畫面需求，也不能演得太淫穢，這些都要在拍攝前溝通清楚。
其他的基本條件，就是不能年紀不能太大。年紀太大的男優女優，戲路自然受限，還有身上不能有太多記號，最好不要有刺青。Jacky解釋，AV產業靠的是幻想，不論男優女優，身上有刺青，「你說他們演的是年輕人、大學生，大家都不太可能接受，觀眾還是喜歡清純一點感覺。」
當然要當男優，身材也不能太差，平常要多鍛鍊核心、多補充蛋白質。Jacky說，男優也很常需要「舔」，但比起平常的「舔」，拍A片時男優要把鏡位讓出給攝影機，男優會從正面舔變成側面舔，與女優不是正面接觸，而是舌頭彎了將近90度，舌頭要伸得更長，很容易痠。
男優也不是光靠性能力，Jacky說，這種愛情動作戲，可能會有四到五個鏡頭，每個動作都要有一定的時間長度，消耗的體力很多，「跟你平常一般做愛完全不一樣，你又不可能跟你老婆搞4、5個小時，你會跟女友玩火車便當嗎？你自己覺得可以維持多久？」他建議，若真的有心要當男優，要多訓練下盤肌力，不然拍戲時，很容易腿軟。
那男優拍片後，有可能跟女優有進一步發展嗎？Jacky正色說，「我嚴禁旗下的男優女優談戀愛，只要發生，我會直接封殺！」他說，大家來拍戲都是來工作的，男優想追女優，就不要來工作，「不然你今天到底是來把妹還是來工作？你們私底下有辦法找到真愛，是你們本事，但不要在片場假戲真做，而且這就是拍戲，又不是連續劇，拍完片後就可以結婚，總還是要有些彼此認識、多點時間相處啊。」
Jacky不諱言，目前台灣的AV環境，有很多男優女優是情侶檔、夫妻檔，他們為避免爭議，只與同一人合作拍片發生關係，但這些都是事先就講好的，片商也都清楚；如果沒有溝通清楚，男優女優交往後，還可以分別單獨接戲嗎？如果吵架、分手了，兩個人還可以合作嗎？這些都不好處理，他也因此乾脆下禁愛令，避免困擾。
「我們都是大尺度演員，有人都會想說，男優女優有這樣的關係，就可以進一步發展，你單獨一方這樣想，對方不見得也是這樣想，大家也可能都只是想玩玩的心態而已。」Jacky語重心長提醒後輩。
另一名入行才半年的男優吉林（Jilin）說，要入行當男優，平常一定要多鍛鍊身體，維持體態，肚子不能太大，還有要多訓練自己肌力，否則肌力不足，導演要求的動作可能都做不來，不然也無法承受太久。
吉林也說，要入行當男優，最先要調整的是自己的心態，「這是工作，你要學會為自己負責，如果抱持著隨便的心態，只想來玩玩，我會篩選掉，不能你想來玩玩，就一顆老鼠屎影響到整個劇組，如果你願意持續努力，持續追求進步，我才會考慮推薦給經紀人。」