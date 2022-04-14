解碼AV圈12／作品上百部！台最強男優Jacky：拍片不會爽

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣女優片酬約6、7萬元，若是知名度較高的女優，有機會破10萬元，天花板約在20萬元。相較之下，男優片酬都只有幾千元，幾乎都是8千元左右，最資深的頂多只有1萬元。但以Jacky等級，一個月接的場次夠多，加上擔任經紀人的收入，就可以靠這行業養活自己。
Jacky接受《NOWnews今日新聞》專訪透露，他自己原本也是攝影師，因緣際會投入AV拍攝，拍著拍著自己也成了片中主角；隨著年齡漸長，除了拍片外，他也開始擔任經紀人角色，幫旗下藝人接案。但有時也會受圈內導演好友拜託，到片場擔任技術指導的角色。
談到入行當男優的辛酸，Jacky直言，就是片酬太低，且相當耗費體力。他說，當男優其實很辛苦，「可能外界都覺得好爽喔，是男人夢寐以求的職業，或是遇到拍3P，一對二、雙飛，好像很爽，我跟你說，完全不會爽的！在片場的體力消耗，跟私底下約會，男女朋友或夫妻做愛的時候，狀態完全不同。」
「這種愛情動作戲，可能會有四到五個鏡頭，每個動作都要有一定的時間長度，消耗的體力很多，跟你平常一般做愛完全不一樣，你又不可能跟你老婆搞4、5個小時，你會跟女友玩火車便當嗎？你自己覺得可以維持多久？」
因為是體力活，有些剛入行的男優，自認性能力很強、性經驗豐富，但拍片與性行為是兩回事，若不懂拍戲、不懂影像需求，可能會與劇組要求有落差。Jacky說，他也是因此開始兼任經紀人角色，讓有志於投入男優的新進演員，能有人指導，協助他們未來的生涯發展。
有經紀人當保母，對從業人員是一大保障，例如體檢，經紀人會要求合作的男優女優健康狀況合格，避免性病氾濫，開拍前也會對性器仔細檢查，「你（外觀）有一點問題，我們都不能接受。」經紀人也會充當心靈導師，指導男優拍戲，若男優狀況不好，也會協助心理建設。
那到底要如何才有機會當男優？Jacky說，有人介紹當然最快，不然他也會在網上徵人，「有人想賺錢但找不到工作，我們就提供機會。」不過Jacky也說得直接，「要進到我團隊，要我安排你工作，如果你平常的對話中，我發現你的心態是不對的，我不會讓你進來，如果在片場有脫序行為，我會砍掉，我不是讓你來片場亂搞的。」
累積了上百部作品，已是台灣AV的熟面孔，是否會擔心被親朋好友認出來？JAcky說，認出來也沒差，他會反問，「所以你看我的片打槍嗎？」他認為性是人類原始慾望，這行業並不可恥，大家都有生理需求，演員只是把它演出來，「比起那些看片還要嫌男優女優髒的人來說，我們敢作敢說敢當，我們比誰都來得高尚！」
Jacky說，市場有需求，就要有人提供，演員負責產出，沒有什麼見不得人，而且實際到片場就會了解，拍片是很專業的職業，大家工作都很正經，演員壓力爆表，大家都很辛苦，「我們都是合法拍片，我反而要問，你看的片子合法嗎？是盜版嗎？」
今年已經36歲，是否還有想過要轉行？Jacky說，「我沒有想過要離開這著產業，不是我喜歡拍片或喜歡做愛，我想發展的是要提攜更多後輩，讓他們有更多機會發展，甚至把這樣的模式型態，在台灣做得更健全，像日本一樣，讓台灣的AV環境可以變得更好。」