解碼AV圈15／女優可月入數十萬　「青春財」卻會逐年遞減

我是廣告 請繼續往下閱讀
女優單部片的片酬究竟多少，一直讓外界相當好奇。臉書公開社團「偏門工作」，三不五時就會有招募文，標榜「招募大尺度男女演員（有戲劇經驗佳）」，男演員片酬5到8千元，女演員片酬有的開5到7萬，有的開7到15萬元不等。貼文並強調，都是當天現領。
TWAV去年底拍攝《華根初上》轟動全台，製片Morgan透露，女優行情價，第一次拍約在3萬5千元上下，就是一般勞工一個月薪水，隨著知名度提高，行情會逐漸上漲，素人等級就有機會領到6、7萬元，若是像當紅女優娃娃、孟若羽這種，知名度高、有自己的粉絲，加上表演品質又比較好，片商當然就會開比較高的價碼，通常每部片就有機會破10萬元。如果又願意挑戰高難度的內容，例如多P演出，費用可以再加成。
「天花板大概20萬，再高都是噱頭！」Morgan說，拍攝一部AV的成本，女優酬勞就占了一半，金主平均一部片都投資約30到40萬元，所以女優差不多都是領10萬到20萬元，再高就很難回收。他說，現在影片的獲利也多由片商買斷，除非女優與片商談到分潤，不然收入很難再提高。
「PLAYNO.1玩樂達人」創始人一劍浣春秋說，AV產業盜版太猖獗，台灣產業又剛起步，金主不太可能投入巨額資金，成本管控會相當嚴格，一部片的成本確實大概只有30到40萬元，女優就占了一半。相較於日本，當紅女優三上悠亞的片酬，幾乎可以讓台灣拍10部AV，「台灣的AV要從發展階段再繼續發展，要靠幾個高知名度的小模或網紅下海，才可能會有爆炸性成長。」
有「台灣第一女優」稱號的吳夢夢，如今也身兼製片。她說過去自己在SWAG時期，一個月拍20部，收入可以到每月50萬元，但這樣的收入不算多，且要持續不斷拍片，才能滿足觀眾需求。至於現在女優的行情，她說成本大概是一部片15萬元，女優通常就只有7、8萬元。
吳夢夢自己當了5、6年女優，但她說，一般女優可能無法當這麼久，汰換速度相當快，頂多只有兩三年壽命，「你一個月拍四部片，一年拍48部片，兩三年下來可以賺一千萬沒問題，但其實觀眾看50部到70部片，就可能會膩，而且片酬會隨著你的年資逐漸遞減，女優還是要趁年經時，好好存錢，要在兩到三年時間內賺到錢、存到錢，之後才有轉職的路，可以順利轉職，如果迅速把片酬花光，三年後你被貼著女優的標籤，還沒有存到錢，是很可悲的事。」
「這就是青春財，跟直播一樣，我目前遇到女優轉職，有些轉去直播、電商、行銷，也可能直接嫁人。」吳夢夢說，「不管是繼續這個行業、或是其他行業，你有一筆資金、有了錢，可以去學習你想學的技能，或是買房置產、學習投資理財，往你想要邁進的方向前進，累積這些資金，會讓你未來有更多選擇的機會。」