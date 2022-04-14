解碼AV圈16／女優的條件！身上別刺青　入行前做好這準備

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內資深男優Jacky入行三年多，已累積近百部作品，如今也兼任經紀人，協助旗下藝人拍戲。他說，女優長相比較不是重點，但年齡不能太高，除非有娃娃臉，否則很少有女優可以演到超過40歲，「都40歲了你能演什麼？只能演阿姨、媽媽，戲路有限，如果再演學生，觀眾一看就會踢爆。」
除了年紀，Jacky認為，刺青也會侷限角色發展，「你已經刺龍刺鳳，還要演鄰家女孩，乖乖牌，誰會相信？」Jacky說，他跟日本片商聊過，日本女優很少刺青，台灣女生在身上刺青，會覺得是藝術，但也會有人覺得江湖味太重，日本跟中國觀眾都比較不愛女優身上有刺青，「身上刺青如果面積太大片，要接片都會比較有難度。」
孟若羽也認為，女優外表不是片商的重點，「有人的喜歡瘦的，有的喜歡的是勻稱，不見得是瘦，這都是看片商的要求。」她覺得，要當女優反而是要自己先考慮清楚，因為外流會很嚴重，「有人想拍賺錢，但不想被別人知道，但拍AV百分之百會外流，親戚朋友不知道，這不可能的！自己要先深思熟慮，做好心理準備，很多女優最後都無法承受輿論壓力，甚至是親戚朋友，或另外一半的壓力。」
至於身上的刺青，孟若羽坦言，酸民真的很多，會不斷挑她缺點，有人會說她刺青很難看，另一人說「不會啊很好看」，原本那名就會又嗆，「你喜歡8+9妹喔！」她現在已經不會在意外界看法，就讓網友互去嗆，「懶得解釋那麼多。」
一名從業人員說，如果女優身上已經有刺青，但外表超正，若片商仍希望該女優演出，還是有一些方法可以解決，例如用膚色的人工皮貼掉，但如果刺青太大片，還是不好處理。
有「台灣第一女優」稱號的吳夢夢說，要當女優，外表跟身材還是必要條件，要努力保持身材，保養膚況，且女優是演員，口條也是一個問題，「大家要訓練一下自己口條，大家可以揪一揪去上表演課，至少講話要講得清楚，也要多看A片，知道其他人怎麼表演，多多觀摩。」