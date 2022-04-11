泰國美食節在台灣！品嚐美食、感受秒飛出國

今年從4月7日到20日，泰國商務處與擁有「米其林主廚超市」之稱的Breeze Super共同舉泰國美食節，並在 Breeze Super 超市登場。從經典熱賣人氣泰國食品到最新泰國料理食品，讓消費者感受一秒到泰國，開幕當天，泰國駐台副大使馬化欣、泰國商務辦事處處長李凱莉到場參與，並端出長達二米的巨形船麵，象徵今年泰國料理將隨船麵在台灣的夏天風行。
今年泰國美食節的特色包括鮮切冷藏榴槤、消暑椰汁水等泰國食品。微風集團旗下獲得2022年度官方認證「泰精選」殊榮的香茅廚餐廳、通過評艦也在現場獻藝，示範最受歡迎的泰國蝦湯並提出鹽烤福壽魚做為今年的流行菜。
為了呈現Breeze Super微風超市「米其林級」的泰國美食節，微風超市主廚則端出八年來一直最受歡迎的綠咖哩以及青木瓜沙拉；最受大學生歡迎的蘇差拉師傅則在示範最新流行的船麵之外，現場也製作西谷米蒸肉。
今年微風超市與泰國商務處獨家聯手舉辦的「2022泰國美食節」從4月7日起跑到4月20日在微風超市南山旗艦店、復興本店及南京店三家分店展開。包括目前台灣正開始流行的船麵也零時差引進船麵醬、綠咖哩、魚露、打拋醬及泰式海鮮與新鮮香料如打拋葉、香茅等，此外，今年也特別增加新鮮的榴槤、鮮切榴槤以及椰子等，邀請大眾感受泰式風情。