傳增購AH-64E阿帕契直升機　陸軍否認：目前沒這案子

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值得注意的是，這份報告提到：「後續配合新式裝備（AH-64E）獲裝期程，再新建儲放棚廠，以滿足實需」，遭解讀為將新購阿帕契直升機。
立院外交及國防委員會今日審查羅致政等18人擬具「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，多位立委關注國軍防疫問題。民進黨立委蔡適應詢問陸軍在預算解凍報告披露有可能採購AH-64E攻擊直升機新機，陸軍參謀長章元勳否認表示，「這個案子目前是沒有。」因為新式廠棚時好不容易獲得清泉崗的儲位，獲得儲位後會做任何換裝的規劃，寫這報告可能引起誤解，並沒有一定要買AH-64E。
國防部副部長柏鴻輝表示，這只是蓋棚廠，因為新社的阿帕契是在清泉崗訓練，過去都是借用清泉崗的棚廠，現在是要蓋自己的棚廠，沒有要買阿帕契。
中華民國陸軍於2008年採購30架AH-64E，連同各式飛彈彈藥、整合式頭盔及教育訓練等總金額593億餘元，成為該機型第一個海外客戶。首架AH-64E訓練機於2012年在美國交機，首批6架阿帕契直升機在2013年11月抵台，2014年交付完畢。2014年4月25日，編號808的AH-64E直升機因駕駛艙玻璃起霧，墜毀於桃園龍潭區的民宅屋頂，此機因無法修復而報廢，因此2017年7月成軍典禮僅存29架編列陸軍航特部601旅。
與其他國家當作反裝甲載具不同，陸軍將阿帕契用於反登陸用途，多次在漢光演習中，陸航AH-64E對假想船團發射地獄火飛彈、火箭彈攻擊，展示強大的攻擊火力。