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傳增購AH-64E阿帕契直升機　陸軍否認：目前沒這案子

▲陸軍航特部阿帕契攻擊直升機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲陸軍航特部阿帕契攻擊直升機。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-11 13:38:002022-04-11 13:45:40

媒體報導，由於陸軍航特部AH-1W超級眼鏡蛇（SuperCobra）攻擊直升機機齡較老，陸軍擬增購AH-64E阿帕契（Apache）攻擊直升機。不過，陸軍今（11）日否認將新購阿帕契攻擊直升機。

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根據國防部日前送交立法院的預算解凍專案報告指出，有關陸航清泉崗基地新建設施工程案，因案內預算不足數2億6015萬4千元，已修訂可行性評估報告，於今年2月25日前呈報行政院，若未獲同意，儲放棚廠無法恢復施作，經陸軍檢討儲放至新社基地，並續借現行借用空軍清泉崗基地儲放棚廠，可滿足現行部隊訓練及飛機儲位實際需求。

值得注意的是，這份報告提到：「後續配合新式裝備（AH-64E）獲裝期程，再新建儲放棚廠，以滿足實需」，遭解讀為將新購阿帕契直升機。

立院外交及國防委員會今日審查羅致政等18人擬具「妨害兵役治罪條例部分條文修正草案」，多位立委關注國軍防疫問題。民進黨立委蔡適應詢問陸軍在預算解凍報告披露有可能採購AH-64E攻擊直升機新機，陸軍參謀長章元勳否認表示，「這個案子目前是沒有。」因為新式廠棚時好不容易獲得清泉崗的儲位，獲得儲位後會做任何換裝的規劃，寫這報告可能引起誤解，並沒有一定要買AH-64E。

國防部副部長柏鴻輝表示，這只是蓋棚廠，因為新社的阿帕契是在清泉崗訓練，過去都是借用清泉崗的棚廠，現在是要蓋自己的棚廠，沒有要買阿帕契。

中華民國陸軍於2008年採購30架AH-64E，連同各式飛彈彈藥、整合式頭盔及教育訓練等總金額593億餘元，成為該機型第一個海外客戶。首架AH-64E訓練機於2012年在美國交機，首批6架阿帕契直升機在2013年11月抵台，2014年交付完畢。2014年4月25日，編號808的AH-64E直升機因駕駛艙玻璃起霧，墜毀於桃園龍潭區的民宅屋頂，此機因無法修復而報廢，因此2017年7月成軍典禮僅存29架編列陸軍航特部601旅。

與其他國家當作反裝甲載具不同，陸軍將阿帕契用於反登陸用途，多次在漢光演習中，陸航AH-64E對假想船團發射地獄火飛彈、火箭彈攻擊，展示強大的攻擊火力。

▲國防部送交立法院的預算解凍專案報告指出，意外露出軍方可能增購AH-64E阿帕契攻擊直升機的玄機。(圖／記者呂炯昌翻攝，2022.04.11)
▲國防部送交立法院的預算解凍專案報告指出，意外露出軍方可能增購AH-64E阿帕契攻擊直升機的玄機。(圖／記者呂炯昌翻攝，2022.04.11)

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