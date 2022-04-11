百想廝殺！《2521》金泰梨槓上最美小三　孫藝真姊姊參戰

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此外，《三十九》裡飾演孫藝真姊姊的姜末今，將與勁敵《地獄公使》金信祿、《魷魚遊戲》金姝怜爭最佳女配角。
第58屆「百想藝術大賞」電視部門重要入圍名單：
最佳戲劇
《D.P：逃兵追緝令》
《二十五，二十一》
《魷魚遊戲》
《衣袖紅鑲邊》
《就這樣前往青瓦台》
最佳導演
尹成豪《就這樣前往青瓦台》
李娜靜《我的上流世界》
鄭知仁《衣袖紅鑲邊》
韓峻熹《D.P：逃兵追緝令》
黃東赫《魷魚遊戲》
最佳男主角
金南佶《解讀惡之心的人們》
李政宰《魷魚遊戲》
李俊昊《衣袖紅鑲邊》
任時完《Tracer》
丁海寅《D.P：逃兵追緝令》
最佳女主角
金泰梨《二十五，二十一》
金憓秀《少年法庭》
朴恩斌《戀慕》
李世榮《衣袖紅鑲邊》
韓素希《以吾之名》
最佳男配角
李德華《衣袖紅鑲邊》
李學周《就這樣前往青瓦台》
李賢旭《我的上流世界》
趙賢哲《D.P：逃兵追緝令》
許城泰《魷魚遊戲》
最佳女配角
姜末今《三十九》
金信祿《地獄公使》
金姝怜《魷魚遊戲》
玉子妍《我的上流世界》
張慧珍《衣袖紅鑲邊》
最佳男新人
具教煥《D.P：逃兵追緝令》
申承浩《D.P：逃兵追緝令》
劉仁秀《殭屍校園》
崔顯旭《二十五，二十一》
陳俊翔《羽球少年團》
最佳女新人
金慧峻《神探具景伊》
李妍《少年法庭》
李瑜美《殭屍校園》
鄭浩妍《魷魚遊戲》
趙怡賢《殭屍校園》