影／曼谷質感生活怎麼過？留泰台灣女孩曝美好體驗

對許多人來說，泰國是充滿熱帶風情的國家，第一件想到的事是海邊和繽紛夜生活。但其實近幾年泰國陸續開了非常多間有質感的咖啡店和餐廳，尤其是人口稠密的曼谷，更是有許多當地網美才知道的口袋名單。2020年底因緣際會開始居住在泰國的 Amber，透過youtuber頻道紀錄美好的體驗，並和泰國男友巴林一起探索當地，這次她帶領觀眾感受超有質感的曼谷日常！
被譽為曼谷文青區的「Ari」，時常聚集網美和文青， Amber帶著大家前往該區的咖啡廳 Landhaus Bakery ，她直呼外觀很像歐式的麵包店，且精緻麵粉控會非常喜歡該區。接著 Amber繼續前往第二家店 Tham·Ma·Da Cafe & Shop 感受悠閒的下午，並拍攝店內的氛圍。最後一間則是 SATI Handcraft - Ari，被植物充斥的店面，十分美麗。
Amber在居住於泰國的一年之間，走遍泰國許多漂亮的景點，也用心跟大家分享心得和觀光勝地介紹。而她和泰國男友巴林的日常也相當甜蜜，經常一起拍合照。透過 Amber的雙眼，可以一起體驗美好的泰國晴天午後時光。
｜Amber Thai 小檔案｜
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