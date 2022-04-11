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說到露營必備，首先要想到的就是冰桶或小型冰箱！如果不想每次露營都只吃泡麵的話，就必須要帶一些食材出門，不論是食材保鮮，或是飲料酒水儲備，便攜小冰箱／冰桶可是非常重要的！
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露營桌板摺疊收納箱/蛋捲桌
出外露營，除了一張舒適的露營椅是必備之外，一張好的露營桌也是重要的小物！無論是要料理、遊戲，有張桌子都能大大增加便利性。露營桌有很多種形式，以增加質感及方便等多方功能性來說，露營桌板摺疊收納箱／蛋捲桌可說是相對高CP值的選擇。
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藍芽音響
說到露營質感升級，兩樣小物必推薦！首先就是，旅行必備的音樂好朋友-藍芽音響！想像在夜幕低垂時，不論是抒情的還是充滿活力的，露營就是不能缺少音樂的相伴！藍芽喇叭百百種，提醒在購買時，記得多方考量音質效果、重量、蓄電量、防水、價格哦！
投影機與布幕
剛提到藍芽音響，第二個露營質感升級好物就是投影機啦！露營的時候，如果能來場露天電影，那真是再chill不過！目前市面上有推出多款體積小巧、方便攜帶的微型投影機，只要用手機或筆電就可以投影成大螢幕，整個就是超級方便！提醒一下，購買時記得考量解析度、亮度、蓄電量、連接介面哦！
桶裝水摺疊架
有時候為了節省方便，露營時我們會自備桶裝水，這個時候怎麼將水倒出來就是一門學問！這裡就要推薦一個非常實用，還能讓露營質感升級的小物－桶裝水摺疊架！只要將桶裝水換上特製開關頭，再倒放到木架上，就能輕易取水囉！重點是，桶裝水摺疊架收！那十分便利，完全不占空間！
小暖爐
在秋冬季露營時，戶外暖爐是個不可少的禦寒工具。現在市面上販售的暖爐類型包含基本的瓦斯式、煤油式還有電力的類型。在購買時，建議要考量到輕便性與功能性哦！不同類型的暖爐適合給不同的露營者使用。當然，如果想體驗露營獨有的浪漫，也可以選擇焚火氛圍的柴火暖爐哦！
露營燈/帳篷裝飾
說到露營質感升級，想必大家每次露營準備清單都一定會把這項列入list中，那就是露營燈／帳篷裝飾。除了必用與實用的露營燈具之外，想要露營時拍照畫面美美的，一定少不了裝飾感十足的鵝黃小燈泡點綴天幕，不論是工業風，還是毛絨燈串，還是具造型的創意小燈，現在市面上可是應有盡有，讓你每次露營都質感level up。
變色火焰粉
最後要介紹的，不是必要實用小物，但卻是會讓露營有個不一樣的體驗與回憶！如果你喜歡的是大家一起聚在營火堆旁取暖、聊天、小酌，那麼變色火焰粉，則是會讓營火多了一點趣味性。看著火紅的營火被勾勒出七彩的顏色，在微冷的天氣裡可以說是溫暖且浪漫。
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原文出處 : ReadyGo 【露營用品清單】新手露營不用怕 人氣露營用品 打造最美露營氣氛！
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