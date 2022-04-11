我是廣告 請繼續往下閱讀
近乎全白的裝潢，位於宜蘭礁溪的「one.day旅行」，走的是韓系簡約、小清新風格路線，白色的底搭配綠色植物和木製傢俱，房內則是以黃光妝點，讓空間呈現溫暖的奶油色調。房內甚至有可愛的小吊椅，營造chill且專屬的空間。有別於一般的民宿，one.day旅行採自助式入住哦！
地址｜宜蘭縣礁溪鄉份尾一路17巷10號
民宿IG｜one.day_guesthouse
南投｜盒木 Hermon
誰說日月潭沒有韓系民宿？2020新開幕的盒木就位在朝霧碼頭旁，盒木不僅是一間民宿，一樓更是經營咖啡廳，來到這不僅能享受濃郁的咖啡、韓系簡約風民宿，從民宿向外望去更是日月潭美景，多重享受一次擁有！簡約的白色基調，配上復古的磚紅牆，韓系中帶點台灣味，搭配復古的藤編椅和藝術感十足的擺設，營造出愜意放鬆的環境！
地址｜南投縣魚池鄉中山路61號
民宿IG｜hermon.tw
延伸閱讀：獨家優惠！無敵湖景打開窗就看的見南投新飯店「潭日月」開賣
台南｜白墅
台南擁有許多韓系民宿，首先就要來推薦2021年新開幕的「白墅」，隱身在大馬路旁，外觀像是一般的咖啡廳，一進去公共空間，就是如小攝影棚般超好拍的場景，還有浮誇系旋轉樓梯！整間民宿就如它的名字，乾淨的結白色調、簡約質感的韓系風格，超大空間感設計，黃光吊燈妝點，搭上白色躺椅，一踏入就覺得舒服與放鬆，讓人不捨離去。特別的是，每一間房型不僅是以純白色系搭配簡約的傢俱，而且還採用了投影螢幕，讓房客可以看自己想看的影片！
地址｜台南市中西區開山路22號
民宿IG｜bianca_tainan
台南｜私所
距離台南知名觀光景點林百貨不到 1 公里的「私所」，距離台南火車站更是不到 10 分鐘的車程，交通位置超級方便！「私所」是間只有一個大房間的民宿，一天只接一組客人，三張雙人床所以最多可以住到6個人。和「Thecave 明洞」是姐妹民宿，整體布置偏向韓國溫馨居家感，以木製擺設、暖色調為主，並帶有波西米亞度假風情，重點還有超大的森林系浴缸、大布幕投影和 Netflix ，完全就是一間超仙民宿！
地址｜臺南市大智街65號2F
民宿IG｜privacytainan
延伸閱讀：台南住宿｜網友公認8間最具故事性民宿 精選特色風格超搶手
台南｜逗之apt.DouZ
結合了復古與摩登可愛，以大量的綠色植栽妝點，還有鮮明跳躍的橘色座椅搭配復古的DISCO球，「逗之 apt.DouZ」讓年過半百的老宅有了新的特色與風格。一樓為咖啡廳，二樓則是民宿，這座具特色的老宅有「Lunar月露房」＆「Solar拾日房」兩種房型，特別適合喜歡韓系復古風的朋友前來哦！
地址｜台南市中西區永福路二段158巷2-1號
民宿IG｜apt.douz
延伸閱讀：【台南住宿】文青必訪書香民宿懶人包，豐富藏書看到捨不得走
台南｜Thecave明洞
「Thecave明洞」擁有多間姊妹民宿，但相較於其他民宿，明洞是一個 30 坪無隔間的單層民宿，三張雙人床能夠提供 2-6 人住宿。民宿不僅提供 100 吋的投影機且內建 Netflix，還有適合拍攝網美照的各個角落。如果喜歡較有隱私感、跟家人朋友們共享同個套房，「Thecave 明洞」是個不錯的選擇。
地址｜台灣台南市南區永華路一段233巷1號
民宿IG｜thecave_tainan
澎湖｜木艮私宅・Mugen Homestay
誰說離島沒有韓系民宿？位於澎湖馬公市的「木艮私宅」，是一間 2020 年才開幕的新民宿。獨具特色的外觀，民宿內以白色為主色調，搭配木質、大地色系裝潢，整體呈現出愜意的度假氛圍。最重要的是，房間還能夠直接眺望海景，離鬧區也不遠，交通位置可是十分便利呢！
地址｜澎湖縣馬公市586號
民宿IG｜mugen_homestay
延伸閱讀：澎湖南灣秘境特搜！不出國就來澎湖度假，景點住宿推薦
更多特色民宿推薦
台東住宿｜精選台東5間質感民宿 日系文青、清水模建築通通有
2022熱門台中住宿推薦！不只住海底世界洞穴房還能玩遊戲機台
【阿里山住宿】不用早起趕小火車，房間就能欣賞日出的「放空系民宿」
原文出處 : ReadyGo 【全台韓系民宿】盤點7間超夯韓系住宿！體驗偽出國韓系旅行
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]