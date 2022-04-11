盼注入「新活力」！新住民藝文推廣及社造參與計畫曝

文化部常務次長李連權表示，台灣自古便是移民社會，400 年前，第一波來自福建、廣東的漢族移民在台灣落地生根、拓荒屯墾；1949 年前後，第二波迫遷台灣的大江大海移民，在台灣融合出獨特的多元文化；2003 年後，第三波陸續來到台灣的新住民們，為少子化、高齡化的台灣社會帶來了新的活力與契機。期盼藉由鼓勵新住民爬梳對新故鄉的情感，投入社區營造工作，同時也注入新住民母國的文化元素，讓臺灣的文化樣貌更為多元豐富，並藉此讓社會大眾更為尊重與理解多元族群。
文化部推動「新住民藝文推廣及社造參與計畫」，主要是透過團隊執行社區學習、文學傳播、母國傳統藝術、文化工藝、表演藝術、社區刊物、產業及影像等類型計畫，展現出文化多樣性。其中有許多跨國團隊，從食衣住行育樂各面向，分享及傳承母國的文化與藝術，如「ILIOS 異國料理．甜點」、「四季找鄉」及「印尼共學團」團隊等，以自身的廚藝結合台灣各地不同的野菜，發揮多元的生活智慧，創新研發成為前所未見的地方特色料理，甚至還邀請台灣民眾到新住民家作客，深度體驗不同的人文風情及餐桌上的異國味蕾。
另外有些新住民團隊則是從培育文化種子開始，拓展多元文化網絡，結合社區居民或長輩們有興趣的議題，並透過童玩、故事繪本、語言學習、香料運用、歌謠傳唱及桌遊等方式，拉近彼此距離，逐步引動新住民參與社造。而有部分新住民團隊則因疫情影響無法返鄉回母國，因此為紓解思鄉情愁，透過結合不同國家節慶活動為主題，進入社區分享自己的母國文化，除紓解新住民參與者的鄉愁外，更促進社區民眾理解多元文化。
此外，「後站共生行動」、「閃越韶聲,片片思鄉情」及「二越新」等團隊更結合資訊科技，包括建立網路社群，進行線上文化田野調查，傳承母國生活文化及生命智慧，或建置中越文詞彙電子檔及線上中文教學，以幫助新住民透過線上教學能夠克服學習中文的障礙，走入台灣各處生活場域。
李次長進一步表示，新住民社造方案合作的成果，是新的開始，透過這個計畫的推動與成果分享，期盼引動更多新住民參與社造，讓新住民發揮自我潛能，分享母國文化並成為臺灣社區的新力量，以文化扎根地方，建立其文化主體性的同時，培養社會大眾尊重及欣賞多元族群文化意識。透過新住民團隊的參與和行動實踐，相信將能帶領更多民眾認識多元文化，為台灣文化注入活水，澆灌台灣多元文化的沃土，豐富台灣文化的生命力，也同時將台灣文化社造的價值與運作，在國際舞臺上嶄露及發光。
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