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《全明星3》賀軍翔奪MVP　被拱拿「30萬黃金戒」求婚她

▲賀軍翔奪下《全明星》第三季最有價值運動員。（圖／好看娛樂提供）
▲賀軍翔奪下《全明星》第三季最有價值運動員。（圖／好看娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-11 16:00:452022-04-11 16:14:26

《全明星運動會》第三季昨（10）日播出最終戰，在上週播出的集數中，紅、藍隊目前獎盃數分別為19和21，而在最終戰中，紅、藍2隊比拚「5人制棒球」和「排球」賽事。不僅如此，所有觀眾最期待的「最有價值運動員」，由藍隊隊長賀軍翔拿下，更獲得「MVP黃金鑽戒」，全場氣氛瞬間沸騰。

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▲《全明星運動會》第三季昨（10）日播出最終戰。（圖／好看娛樂提供）
▲《全明星運動會》第三季昨（10）日播出最終戰。（圖／全明星運動會臉書）
賀軍翔除了奪下總冠軍賽當日MVP外，更拿下節目最有價值運動員，製作單位特別邀請中華職棒全壘打王林智勝頒發該獎項，當賀軍翔的身影投放至大螢幕，宣布獲獎的那一刻，藍隊相當激動，領隊錢薇娟更是雙手握拳激動站起，給了賀軍翔一個大大的擁抱，場面相當感人。此外，賀軍翔也與紅隊領隊江宏傑和及隊員們擊掌，謝謝這一季每位選手都拚盡全力比拚，相當有風度。

▲林智勝（左）頒獎給賀軍翔（右）。（圖／好看娛樂提供）
▲林智勝（左）頒獎給賀軍翔（右）。（圖／好看娛樂提供） 
賀軍翔拿下價值30萬黃金MVP戒指後，感動表示：「我覺得今天真的沒有想到，會拿到最有價值運動員，真的這一次來參加《全明星》對我來說是一個非常、非常奇幻的旅程，因為拍戲到現在，都沒拿過什麼獎，沒想到可以在運動場上拿到這個獎項，就有種『入錯行』的感覺。」

賀軍翔回到座位上後，錢薇娟看著MVP戒指忍不住驚嘆：「哇！你看他這個架子把它做的很棒。」還有人忍不住喊「鑽石的」，楊奇煜更笑說賀軍翔此時就能跟錢姊求婚。

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