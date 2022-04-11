快訊／北市本土確診破百！創今年以來確診數新高

新冠肺炎疫情近日在台灣持續蔓延，台北市今（11）日的本土確診案例多達100人，已經創下2022年以來的確診數新高。對此台北市長柯文哲今日下午也出面召開北市防疫記者會，針對確診數破新高一事，柯文哲直言現階段「既然邊境打開了，清零就不可能了。」
台北市政府衛生局表示，截至今(11)日中午12時，台北市新增100例本土病例，創今年以來單日新增本土病例數新高，其中 KTV相關新增2案(信義區案27901、中山區案27562)，累計26人確診；北投區某國小新增1例(北投區案27569)，累計14人確診(9位學生、1位老師、4位家長)；信義區某國小新增4例(信義區案27570、大安區案27885、27886、內湖區案27896)，累計8位學生確診；中山區某幼兒園新增4例(中山區案27561、27563及27757、士林區27560)，累計9人(5位學生、1位老師、3位家長)。
至於確診接觸者確診的部分則有24例(松山區案27756、信義區案27766及27767、大安區案27747、27748、27749及27750、中山區案27564及27889、中正區案27565、大同區案27882、萬華區案27906、文山區27568、27571及27619、內湖區案27760、士林區案27744、27745、27746、27880及27881、北投區案27556、27762及27898)。
※【NOWnews 今日新聞
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