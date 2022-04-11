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52歲李姃垠、51歲車勝元爆曖昧！《我們藍調》強吻動真情

▲《我們的藍調時光》中，李姃垠（右）的初戀是車勝元。（圖／翻攝Netflix）
▲《我們的藍調時光》中，李姃垠（右）的初戀是車勝元。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-11 16:05:00

接檔《二十五，二十一》的韓劇《我們的藍調時光》昨（10日）播至第2集，52歲李姃垠跟51歲車勝元「組CP」引發觀眾好奇，首集就演到李姃垠高中時對車勝元一見鍾情，甚至強吻對方，但2人僅止於友達以上戀人未滿；直到20年後他們在濟州島重逢，已婚的車勝元疑似對李姃垠動情，不過眾人則認為男生是因為女兒的學費，而接近李姃垠。

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《我們的藍調時光》以濟州島五日市集、村莊為背景，採單元劇形式描述三對主角為主交織而成的朋友、鄰居、家庭關係，以及他們在各自人生舞臺上所發展出的故事。劇中第二對CP組合是由車勝元、李姃垠分別飾演的「崔漢修」、「鄭恩喜」。鄭恩喜與高中時期的美男初戀崔漢修時隔20年再次重逢，當崔透露自己即將與妻子離婚後，鄭很快就發現自己再愛上對方，但同時也聽說男方可能是為了女兒的學費而接近自己，內心百感交集。

以下有劇情透露，慎入！！！

▲《我們的藍調時光》中，高中時的李姃垠跟車勝元接吻。（圖／翻攝Netflix）
▲《我們的藍調時光》中，高中時的李姃垠跟車勝元接吻。（圖／翻攝Netflix）
首集中，高中時期的李姃垠被同學嘲笑，車勝元英雄救美，李姃垠因此愛上對方，她主動告白提議交往，更直接親對方，2人接吻的事被嚴正化知道、大肆宣傳「男生強吻女生」，李姃垠原以為男方會生氣，豈料對方霸氣並展現紳士風範、當著同學們的面說：「我？親妳？主動？強吻？喂，妳也很享受吧！」李姃垠聽完直接昏倒；2人最後沒交往，但長大重逢後，車勝元直言：「妳那時候真的很可愛。」一番話讓李姃垠難忘。

李姃垠無緣跟初戀修成正果，反倒車勝元結婚生子，他問她為何不結婚，李姃垠則回應：「因為沒遇到你這種人啦。」另一方面，車勝元生活為錢所苦，得知李姃垠名下有許多房產、數十億現金，他為了籌備女兒在美國的學費，漸漸接近對方，有意向女生借錢，2人的單元劇第三集將於4月16日在Netflix播出。

▲《我們的藍調時光》第二對CP組合是車勝元、李姃垠分別飾演的「崔漢修」、「鄭恩喜」。（圖／翻攝Netflix）
▲《我們的藍調時光》第二對CP組合是車勝元、李姃垠分別飾演的崔漢修、鄭恩喜。（圖／Netflix）

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