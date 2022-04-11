COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大旗美民調打頭陣　高雄青議員催票唯一支持李庭慧

▲林智鴻、黃文益肯定李庭慧優秀專業熱忱的特質，懇請鄉親力挺最年輕新人初選過關。（圖／李庭慧提供）
▲林智鴻、黃文益肯定李庭慧優秀專業熱忱的特質，懇請鄉親力挺最年輕新人初選過關。（圖／李庭慧提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-04-11 16:30:00

民進黨高雄市議員初選民調今天由大旗美區打頭陣，「高雄青連線」議員林智鴻、李雅慧等人進駐「高雄正能量」參選人李庭慧服務處催票，呼籲民眾接到民調電話「唯一支持李庭慧」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨初選民調今天晚上登場，第3選區(美濃等9區)抽到籤王，李庭慧照既定的行程車隊掃街拚勝選，服務處出動人手不停地透過電話請託催票，尋求大旗美鄉親晚上務必「守電話 顧庭慧」，支持有理想、最年輕的李庭慧為地方發聲。

▲「高雄青連線」市議員林智鴻、李雅慧、黃文益親自打電話為李庭慧催票。（圖／李庭慧提供）
▲「高雄青連線」市議員林智鴻、李雅慧、黃文益親自打電話為李庭慧催票。（圖／李庭慧提供）
力挺李庭慧，「高雄青連線」市議員林智鴻、李雅慧、黃文益及第10選區參選人黃雍琇下午進駐李庭慧服務處，親自打電話為李庭慧催票，拜託鄉親晚上6時到10時30分要「守電話 顧庭慧」，接到民調電話支持李庭慧，讓最年輕優秀有專業的李庭慧服務鄉親。

初選競爭激烈，李庭慧表示，對手有政治大咖助選窒息式的掃街鋪排讓她備受壓力，不過她對選情仍充滿信心，把握民調倒數時間，努力衝刺，尤其有「高雄青連線」學長姐的加持催票，請鄉親晚上為李庭慧守住電話。

「喂、你好！我是高雄市議員李雅慧，要特別拜託、向鄉親推薦李庭慧...。」李庭慧正派專業、清廉認真，對地方建設有理想有願景，是在地優秀子弟，請民眾晚上接到電話要「唯一支持李庭慧」。

▲「高雄青連線」市議員林智鴻、李雅慧、黃文益親自打電話為李庭慧催票。（圖／李庭慧提供）
▲「高雄青連線」市議員林智鴻、李雅慧、黃文益親自打電話為李庭慧催票。（圖／李庭慧提供）
李雅慧說，近日多次陪同李庭慧車隊掃街，感受到競爭對手一波波政治大咖輔選壓陣，但是李庭慧展現堅韌的意志力令人敬佩，肯定李庭慧勤走基層跑遍垃圾車路線向基層請託，是個努力踏實值得支持的新人，呼籲讓最年輕的新人出頭。

林智鴻、黃文益肯定李庭慧是音樂才女，優秀專業熱忱的特質，懇請鄉親力挺最年輕新人初選過關，成為議會的新血。兩人透過電話推薦李庭慧有抱負理想，呼籲大旗美的鄉親力挺李庭慧參與高雄市的建設及發展，協助市長陳其邁一起為奠定高雄市的百年建設而努力。

隨後，議員分兵分三路扮李庭慧的分身車隊掃街，請民眾晚上守住民調電話「唯一支持李庭慧」。

支持「黃彥毓，我願意」　立委、議員選前之夜來讚聲

高雄今+29　陳其邁：疫情大多在收斂中

大咖助陣非重點　趙天麟：清廉專業參選人才是主角

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀