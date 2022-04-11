大旗美民調打頭陣　高雄青議員催票唯一支持李庭慧

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力挺李庭慧，「高雄青連線」市議員林智鴻、李雅慧、黃文益及第10選區參選人黃雍琇下午進駐李庭慧服務處，親自打電話為李庭慧催票，拜託鄉親晚上6時到10時30分要「守電話 顧庭慧」，接到民調電話支持李庭慧，讓最年輕優秀有專業的李庭慧服務鄉親。
初選競爭激烈，李庭慧表示，對手有政治大咖助選窒息式的掃街鋪排讓她備受壓力，不過她對選情仍充滿信心，把握民調倒數時間，努力衝刺，尤其有「高雄青連線」學長姐的加持催票，請鄉親晚上為李庭慧守住電話。
「喂、你好！我是高雄市議員李雅慧，要特別拜託、向鄉親推薦李庭慧...。」李庭慧正派專業、清廉認真，對地方建設有理想有願景，是在地優秀子弟，請民眾晚上接到電話要「唯一支持李庭慧」。
李雅慧說，近日多次陪同李庭慧車隊掃街，感受到競爭對手一波波政治大咖輔選壓陣，但是李庭慧展現堅韌的意志力令人敬佩，肯定李庭慧勤走基層跑遍垃圾車路線向基層請託，是個努力踏實值得支持的新人，呼籲讓最年輕的新人出頭。
林智鴻、黃文益肯定李庭慧是音樂才女，優秀專業熱忱的特質，懇請鄉親力挺最年輕新人初選過關，成為議會的新血。兩人透過電話推薦李庭慧有抱負理想，呼籲大旗美的鄉親力挺李庭慧參與高雄市的建設及發展，協助市長陳其邁一起為奠定高雄市的百年建設而努力。
隨後，議員分兵分三路扮李庭慧的分身車隊掃街，請民眾晚上守住民調電話「唯一支持李庭慧」。